DGAP-News: DIRK veröffentlicht Handbuch zur Marktmissbrauchsverordnung

Pressemitteilung Handbuch zur Marktmissbrauchsverordnung veröffentlicht Frankfurt am Main, 01. Februar 2017. Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband und die Rechtsanwaltskanzlei Allen & Overy LLP haben gemeinsam ein Handbuch veröffentlicht, das die seit Juli 2016 geltende Marktmissbrauchsverordnung (MMVO) umfassend beleuchtet. Der DIRK-IR-Guide "Marktmissbrauchsrecht" zeigt übersichtlich die Grundprinzipien des neuen Rechtsrahmens auf, gibt praktische Handlungsempfehlungen und veranschaulicht die Materie mithilfe von Praxisbeispielen. Zudem werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Nachbarländern Österreich und der Schweiz sowie zum Vereinigten Königreich dargestellt. Das Ziel dieser Veröffentlichung ist es, die komplexe Thematik komprimiert und anschaulich aufzubereiten, um Mitarbeitern aus dem Investor Relations (IR)-Bereich die tägliche Arbeit zu erleichtern. "Bei vielen IR-Kollegen herrscht noch immer eine gewisse Unsicherheit im Umgang mit den Bestimmungen der MMVO", weiß Kay Bommer, Geschäftsführer des DIRK. "Mit diesem Handbuch wollen wir ein Stück weit diese Unsicherheit nehmen und den Kollegen einen handlichen Helfer in der täglichen Arbeit mitgeben." Als Experten für Österreich konnte die Rechtsanwaltskanzlei Eisenberger & Herzog und für den Schweizer Teil die Kanzlei Schellenberg Wittmer gewonnen werden. Für den Abschnitt über das Vereinigte Königreich zeichnet Allen & Overy verantwortlich. "Der DIRK-IR-Guide gibt die derzeit geltende gesetzliche Regelung so weit und so umfassend wie möglich wieder", so Dr. Katharina Stüber, Rechtsanwältin bei Allen & Overy und Mitautorin des Guides. Stichtag der dem Werk zugrunde liegenden rechtlichen Bestimmungen und Verlautbarungen der Aufsichtsbehörden ist der 30. November 2016. Etwaige Änderungen dieser Grundlagen innerhalb der nächsten Monate sollen in einer aktualisierten zweiten Auflage berücksichtigt werden, die für das zweite Halbjahr 2017 geplant ist. Der vollständige DIRK-IR-Guide "Marktmissbrauchsrecht" steht auf der DIRK-Webseite unter dem Linkgoo.gl/NkVTzbzum Download bereit. Print-Exemplare können formlos per Mail anpraktikant@dirk.orgbestellt werden. Für weitere Informationen: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband Katharina Ariane Beyersdorfer Reuterweg 81 60323 Frankfurt am Main T. +49 (0)69.9590 9490 M. +49 (0)170.9127 316 kbeyersdorfer@dirk.org www.dirk.org Über den DIRK: Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband ist der größte europäische Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Wir geben Investor Relations (IR) eine Stimme und repräsentieren rund 90% des börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Als unabhängiger Kompetenzträger optimieren wir den Dialog zwischen Emittenten, Kapitalgebern sowie den relevanten Intermediären und setzen hierfür professionelle Qualitätsstandards. Unsere Mitglieder erhalten von uns fachliche Unterstützung und praxisnahes Wissen sowie Zugang zu Netzwerken und IR-Professionals aus aller Welt. Zugleich fördern wir den Berufsstand der Investor Relations und bieten umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung. Für weitere Informationen: Allen & Overy LLP Kai Schaffelhuber, Partner kai.schaffelhuber@allenovery.com T. +49 (0)69.2648 9490 5324 Dr. Katharina Stüber, Senior Associate katharina.stueber@allenovery.com T. +49 (0)69.2648 9490 5983 Michael Huertas, Associate michael.huertas@allenovery.com T. +49 (0)69.2648 9490 5463 Haus am OpernTurm Bockenheimer Landstraße 2 60306 Frankfurt am Main www.allenovery.com Über Allen & Overy: Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.200 Mitarbeitern, darunter etwa 530 Partner, an 44 Standorten weltweit. Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München mit etwa 220 Anwälten, darunter 50 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.