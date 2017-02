StepStone Gehaltsreport 2017 - Akademiker verdienen jährlich 17.000 Euro mehr

1 weiterer Medieninhalt

Dateiname: 170207-bme-gehaltsreport-2017.mp3

Dateigröße: 1,37 MB

Länge: 01:29 Minuten Download

ein Dokument zum Download

Düsseldorf (ots) - Anmoderationsvorschlag: 64.700 Euro brutto verdienen Fach- und Führungskräfte mit akademischer Ausbildung hierzulande im Durchschnitt pro Jahr. 17.000 Euro mehr als Kollegen ohne Studium. Das ist ein Ergebnis des aktuell (am 07. Februar) veröffentlichten Gehaltsreports für Fach- und Führungskräfte der Online-Jobbörse StepStone. Was Sie darüber hinaus noch wissen sollten, verrät Ihnen Helke Michael.

Sprecherin: Mit Durchschnittsgehältern zwischen 62.000 und 83.000 Euro gehören Juristen, Ingenieure und Ärzte hierzulande mal wieder zu den Top-Verdienern. Und so sieht es in den verschiedenen Branchen aus:

O-Ton 1 (Dr. Sebastian Dettmers, 0:22 Min.): "Spitzengehälter werden heute in der Chemie- und in der erdölverarbeitenden-Industrie gezahlt. Und auch in der Pharmaindustrie und in der Luft- und Raumfahrt werden Top-Gehälter gezahlt. Schlusslicht bei den Gehältern ist das Handwerk: Dort verdienen Arbeitnehmer durchschnittlich bis zu 30.000 Euro weniger. Interessant ist noch ein weiteres Detail: Mit einem Master-Abschluss in der Tasche verdient man wesentlich besser: ungefähr fünf Prozent mehr als Absolventen mit einem Bachelor-Abschluss."

Sprecherin: Sagt Dr. Sebastian Dettmers von der Online-Jobbörse StepStone und erklärt, mit welchen Studienfächern sich später richtig gutes Geld verdienen lässt:

O-Ton 2 (Dr. Sebastian Dettmers, 0:17 Min.): "Die besten Aussichten hat man, wenn man Medizin studiert oder Rechtswissenschaften. Das führt in Deutschland einfach zu den höchsten Gehältern. Auch Absolventen der Ingenieurwissenschaften, insbesondere Wirtschaftsingenieure, verdienen in Deutschland sehr gut. Unterdurchschnittlich bezahlt werden Akademiker mit Abschlüssen in Geschichts- und Kulturwissenschaften, Design und in Erziehungs-wissenschaften."

Sprecherin: Enorm wichtig ist aber auch, in welchem Bundesland man einen Job annimmt. Denn da gibt's laut Gehaltsreport 2017 immer noch ein starkes West-Ost-Gefälle bei den Verdienstmöglichkeiten:

O-Ton 3 (Dr. Sebastian Dettmers, 0:18 Min.): "Absolut! Wenn wir die Bundesländer einmal miteinander vergleichen, dann liegt auf dem ersten Platz Hessen mit 62.000 Euro. Kurz danach folgen auch schon Bayern und Baden-Württemberg, mit jeweils nur knapp 1.000 Euro weniger. Und am Schluss liegen eben wieder Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, wo bei dem gleichen Job bis zu 20.000 Euro weniger verdient werden."

Abmoderationsvorschlag: Wem das jetzt alles zu schnell ging: Alle Ergebnisse und Gehalts-Tabellen gibt's zum kostenlosen Download im Internet unter www.stepstone.de/gehaltsreport. So können Sie alles noch mal in Ruhe nachlesen.

