So transportieren Sie den Weihnachtsbaum sicher nach Hause

München (ots) - Anmoderationsvorschlag: Am Weihnachtsbaume, die Lichter brennen. Stopp. Bevor es soweit ist, müssen wir erstmal den Baum nach Hause bringen. Wie wir den Tannenbaum mit dem Auto sicher transportieren, hat Marco Chwalek für uns erfragt:

Sprecher: Geht es um den Baumtransport wird oft jedes Sicherheitsbewusstsein zu Hause gelassen und der Baum irgendwie auf oder im Auto festgezurrt. Wie es richtig geht, weiß TÜV SÜD-Experte Philipp Schreiber und erklärt uns, warum man unbedingt Spanngurte benutzen soll:

Damit man den Baum auch vorschriftsmäßig sichern kann. Wenn man einfache Gummiexpander verwenden würde, könnte der Baum bei einer Vollbremsung zum gefährlichen Geschoss werden. Außerdem sollte man am besten einen Gepäckträger verwenden, um den Lack des Autodaches zu schonen. Außerdem kann man dort die Spanngurte vernünftig fixieren.

Sprecher: Wie man ihn befestigt ist die eine Sache, wie er auf dem Autodach richtig liegen muss, die andere:

Am besten kauft man den Baum schon im Netz. Die Pflanzenspitze ist empfehlenswert, wenn man sie nach hinten zeigen lässt, dann kann der Fahrtwind nicht in die Äste eingreifen. Der Baum sollte so angebracht werden, dass er weder zur Seite noch nach vorne hin übersteht und natürlich auch nicht nach vorne hin die Sicht behindert.

Sprecher: Häufig werden Weihnachtsbäume auch im Wageninneren transportiert und auch das geht nur, wenn man das eine oder andere beachtet:

Der Baum ist natürlich ebenfalls gut zu sichern. Die Sicht darf, gerade zur Beifahrerseite dann nicht eingeschränkt werden durch den Baum. Ragt der Baum bei geöffneter Heckklappe mehr als ein Meter über das Heck hinaus, muss der Baum kenntlich gemacht werden durch eine rote Fahne.

Abmoderationsvorschlag: Wenn es die Sichtbedingungen erfordern, muss zudem ein rotes Licht das Ende der Fuhre markieren.

