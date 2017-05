Achtung Männer: Dieses Highlight darf bei keiner Herrenrunde fehlen...

Dissen (ots) - Er ist herzhaft, er ist knusprig, er ist DER Klassiker, dem echte Männer nicht widerstehen können: Der NORDSEE Bremer.

Deshalb bietet Deutschlands Nummer eins in der Fisch-Systemgastronomie seinen Klassiker jetzt auch zum bequemen Genuss am eigenen Esstisch an. Pünktlich zum Vatertag warten in Deutschlands Supermärkten zwei köstliche Fischfrikadellen Bremer Art, natürlich mit Tomatenketchup, auf die unkomplizierte und blitzschnelle Zubereitung im Ofen oder der Pfanne. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Saure Gurken und Meerrettich auf dem Brötchen oder mal etwas ganz Anderes für die besten Kumpels: Aus dem NORDSEE Bremer wird ruckzuck auch ein köstlicher Fischburger im weichen Sesampatty mit frischen Tomaten und Salat. Vielfältig sind die Möglichkeiten, gleich bleibt das einzigartige Geschmackserlebnis. Die NORDSEE Fischfrikadelle Bremer Art überzeugt sowohl geschmacklich als auch durch die Qualität - sie wird aus MSC zertifiziertem Alaska-Seelachsfilet zubereitet.

Zwei NORDSEE Fischfrikadellen Bremer Art à 70 g kosten zusammen mit zweimal Ketchup à 20 ml 2,99 Euro (UVP). NORDSEE wünscht guten Appetit.

NEU IN DEN NORDSEE FILIALEN: "fish to go" - unkomplizierter Fischgenuss für unterwegs

Natürliche Zutaten, ein hoher Frischegrad sowie viel Begeisterung und Liebe zu den Produkten sind das Geheimrezept des NORDSEE "fish to go"-Konzepts: In einem hochwertigen Kühlschrank präsentiert NORDSEE frisch in der Filiale zubereitete Produkte in optimaler Verpackung für den unkomplizierten Genuss zu Hause, im Büro oder beim Picknick im Park. Ob Caesar Salad mit Pulled Lachs, gegrillter Garnelen-Spieß mit Pasta-Salat oder Zartweizensalat mit gegrilltem Lachs, da können auch Väter nicht widerstehen... NORDSEE - Wir sind Fisch.

