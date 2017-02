"Uns vereint Fußball" - Versicherungsgruppe die Bayerische und Nürnberger Versicherung setzen gesellschaftliches Zeichen

München (ots) - Die Nürnberger Versicherung hat mit der Versicherungsgruppe die Bayerische eine außergewöhnliche Kooperation vereinbart: Unter dem Motto "Uns vereint Fußball" wollen die beiden Hauptsponsoren und offiziellen Versicherungspartner ihrer Teams beim nächsten Lokalderby des TSV 1860 München gegen den 1. FC Nürnberg am 20.2.2017 um 20.15 Uhr in der Arena in München ein Zeichen für die integrative Kraft des Sports setzen.

"In Gesellschaft, Politik und leider auch im Sport werden die Auseinandersetzungen immer härter. Da wollen wir ein Zeichen setzen - für das, was uns verbindet", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen. Dr. Armin Zitzmann, Vorstandsvorsitzender der Nürnberger Versicherung, ergänzt: "Bei allem sportlich-fairen Wettstreit: Die Clubs, ihre Fans und auch uns Mitbewerber als Sponsoren vereint doch die gemeinsame Leidenschaft für den Fußball. Das wollen wir feiern."

Zu diesem Zweck haben die Hauptsponsoren eine in Deutschland bisher einmalige Zusammenarbeit beschlossen: Die Bayerische teilt ihre Spieltagsrechte als "Sponsor of the Day" mit der Nürnberger. So wird es vor der Arena in München einen Bereich für die Fans geben, an dem sie zusammenkommen und sich über ihre Leidenschaft für Fußball austauschen können. Anhänger beider Mannschaften haben die Möglichkeit, je einen Platz auf der Fanbank direkt am Spielfeldrand zu gewinnen, Teil der Halbzeitaktion zu werden und als Fanreporter den Spieltag zu begleiten. Im Stadion-TV, im Stadion-Magazin und auf Flyern werden die Sponsoren und ihre Clubs gemeinsam auftreten - und ein Signal des Vereinens senden.

Damit möglichst viele Fans den Spieltag miterleben können, organisieren die beiden Versicherer einen besonderen Service für die Fans: Ca. 100 Sechzger- und Club-Fans aus dem Frankenland werden eingeladen gemeinsam in Fanbussen von Nürnberg nach München zu fahren und das Spiel zu besuchen. So soll die vereinende Kraft des Sports bereits beim Weg zum Spiel gefeiert werden.

Unter www.uns-vereint-fussball.de finden sich alle Informationen zum Spieltag und zur Teilnahme an den Fanaktionen und Gewinnspielen.

Pressekontakt:

Original-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell