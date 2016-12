Deutschlands Beste Klinikwebsites 2016 ausgezeichnet - Deutsches Herzzentrum Berlin gewinnt Award für die Beste Klinikwebsite

Deutschlands Beste Klinikwebsites 2016 ausgezeichnet: 1. Platz: Deutsches Herzzentrum Berlin; Platz 2: Ortenau Klinikum; Platz 3: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf; Der medizinische Sonderpreis im Bereich Kardiologie/Herzinsuffizienz geht an die Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover / Weiterer Text ... Bild-Infos Download

- Platz 2: Ortenau Klinikum; Platz 3: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Medizinischer Sonderpreis im Bereich Kardiologie/Herzinsuffizienz geht an die Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover

Kaum eine Klinik kann heute mehr ohne sie: Die Website. Sie ist virtuelle Visitenkarte und erste Anlaufstelle für Patienten, Ärzte und Co. Beim Surfen auf der Homepage eines Krankenhauses kann sich entscheiden, ob ein Patient dem einen oder dem anderen Haus das Vertrauen für seine Behandlung schenkt. Um auf die Wichtigkeit einer gut konzipierten Website hinzuweisen, küren Novartis und die Medizin + Wirtschaft Prof. Elste GmbH deshalb jährlich die Beste Klinikwebsite in Deutschland. In diesem Jahr haben über 300 Kliniken an der Wahl teilgenommen. Diese wurden in einem zweistufigen Juryverfahren auf Herz und Nieren geprüft. Am Ende konnte das Deutsche Herzzentrum aus Berlin (www.dhzb.de) den Award mit nach Hause nehmen; gefolgt vom Ortenau Klinikum (www.ortenau-klinikum.de) sowie dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (www.uke.de). Alle drei Websites zählen zu den nutzerfreundlichsten und informativsten Klinikwebsites 2016. Der medizinische Sonderpreis wurde im Bereich Kardiologie/Herzinsuffizienz an die Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover vergeben, die mit ihrer Website die achtköpfige Jury überzeugte.

Beurteilt wurden u.a. das Design und die Struktur der Webauftritte sowie die medizinischen und organisatorischen Informationen für Patienten. Doch nicht nur Patienten müssen zielgenau angesprochen werden. Klinikwebsites müssen Informationen für all ihre unterschiedlichen Stakeholder wie Patienten, Angehörige, Ärzte, aber auch Medienvertreter aufbereiten und diese unkompliziert auffindbar machen. Auch diese Herausforderung wurde von der Jury begutachtet.

Im Vergleich zu den Vorjahren fielen deutliche Verbesserungen im Bereich des Responsive Designs, also der Darstellung von Inhalten auf mobilen Endgeräten, sowie die verfeinerten Aktivitäten im Social-Media-Angebot auf. "Die Kliniken orientieren sich immer mehr an den Anforderungen der Patienten", sagt Prof. Frank Elste, Arzt und Online-Experte der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Jede der 308 teilnehmenden Kliniken erhält in den nächsten Wochen ihr Wettbewerbsergebnis, eine individuelle Stärken-Schwächen-Analyse sowie detaillierte Verbesserungsvorschläge für ihre Website.

Der deutschlandweite Wettbewerb fand zum 14. Mal statt und wurde 2003 von Novartis Pharma ins Leben gerufen. Er wird zusammen mit der Medizin + Wirtschaft Prof. Elste GmbH durchgeführt. Das mehrstufige Bewertungsverfahren liegt dabei beim Deutschen Zentrum für Medizinmarketing, unterstützt von einem Expertengremium mit Vertretern der Patientenseite sowie aus Wissenschaft, Industrie und Fachmedien.

Die Jury besteht aus:

Prof. Frank Elste, Duale Hochschule Baden-Württemberg Winfried Klausnitzer, Herzschwäche Franken e.V. Gerhard Kouba, Bund zur Förderung Sehbehinderter e.V. Frau Claudia Küng, Health Care Bayern e. V. Yvonne Naujocks, Defibrillator (ICD) Deutschland e.V. Heiko Ries, Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V. Günter Schigulski, Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V Sandy Doehler, Novartis Pharma GmbH

Die Top-10 für den Award Deutschlands

Beste Klinik-Website 1. Deutsches Herzzentrum Berlin www.dhzb.de 2. Ortenau Klinikum www.ortenau-klinikum.de 3. Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) www.uke.de 4. Martini-Klinik am UKE GmbH www.martini-klinik.de 5. Charité - Universitätsmedizin Berlin www.charite.de 6. Ethianum Heidelberg ethianum-klinik-heidelberg.de 7. Klinikum Westfalen GmbH www.klinikum-westfalen.de 8. Universitätsklinikum Schleswig-Holstein www.uksh.de 9. Diakonie-Klinikum Stuttgart www.diakonie-klinikum.de 10. Paul Gerhardt Diakonie e. V. www.pgdiakonie.de

Sonderpreis Kardiologie

Medizinische Hochschule Hannover www.mhh-kardiologie.de

