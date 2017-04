Besonders sanft zur Haut: Der Braun Series 9 ist Testsieger bei Stiftung Warentest

Braun Series 9 ist Testsieger bei Stiftung Warentest. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/36235 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Braun GmbH" Bild-Infos Download

Schwalbach am Taunus (ots) - Stiftung Warentest vergleicht in der neuesten test-Ausgabe 05/2017 zwölf Elektrorasierer und zeichnet Series 9 als Testsieger aus, dicht gefolgt von Series 3 und Series 7. Ein umfangreicher Praxis- und Labortest bestätigt: Der Series 9 liefert besonders hautschonende und gründliche Ergebnisse. In mehreren Kategorien stellten Konsumenten die Rasierer über einen Zeitraum von drei Wochen auf die Probe. Neben der Rasierleistung und der Hautschonung wurde auch die Handlichkeit bei der Anwendung bewertet. Mit der Gesamtnote 1,9 setzt sich der Series 9 an die Spitze. Auch der Braun Series 3 (2,0) und Series 7 (2,1) überzeugten die Tester.

Der sanfteste Rasierer im Test: Der Braun Series 9

Alleiniger Testsieger ist der Braun Series 9. Dank fortschrittlicher Technologie wird er selbst höchsten Anforderungen an Präzision und Hautkomfort gerecht. Der SyncroSonic[TM] Scherkopf mit fünf perfekt synchronisierten Rasiererelementen verschont kein Barthaar und ist gleichzeitig sanft zur Haut. "Im Prüflabor war nach der Rasur vor allem glatte, gesunde Männerhaut gefragt: Kein Problem für die meisten Geräte. Sie glitten schonend übers Gesicht, vor allem der Testsieger von Braun", stellt Stiftung Warentest fest. Dafür sorgt nicht nur der Protective SkinGuard, sondern auch der HyperLift&Cut Trimmer. Dieser ist mit einer Titannitrid-Beschichtung veredelt, die durch ihre besonders gleit- und strapazierfähige Oberfläche für einzigartigen Hautkomfort sorgt. In der Kategorie Hautschonung liegt der Series 9 damit zu Recht mit 1,7 ganz vorne. Das Urteil von Stiftung Warentest ist eindeutig: "In puncto Hautgefühl können etliche Modelle sich sogar mit der klassischen Nassrasur mit Klinge messen. Besonders Brauns Spitzenmodelle Series 9 und Series 7 überzeugten die Teilnehmer." Getestet wurde das Gerät nicht nur in der täglichen Rasur, sondern auch an Dreitagebärten - ein besonders anspruchsvolles Terrain. Kein Problem für den Braun Series 9, der nicht nur ein makelloses Ergebnis, sondern auch ein unübertroffenes Hautgefühl hinterlässt.

Ein starker zweiter Platz: Der Braun Series 3

Der Braun Series 3 überzeugt ebenfalls und wurde auch auf dem zweiten Platz mit "gut" (2,0) bewertet. Spitzenwerte erlangt er unter anderem bei der Verarbeitung (0,5). Dank MicroComb-Technologie, die die Barthaare direkt in die Scherelemente führt, sind weniger Züge nötig. Das verkürzt die Rasurdauer und reduziert damit Hautirritationen. Egal, ob trocken oder unter der Dusche: Der Series 3 hinterlässt schnell und unkompliziert ein gründliches Ergebnis. Davon ist auch Stiftung Warentest überzeugt: "Der preiswerte Braun Series 3 kommt auch mit Dreitagebärten klar."

Überzeugend mit bester Akkuleistung: Der Braun Series 7

Mit einer Gesamtnote von 2,1 beweist der Testsieger von 2013 erneut eine gute Leistung. Der erste Rasierer mit Turbo-Modus arbeitet sich mit 10.000 Mikrobewegungen pro Minute mühelos durch dichten Bartwuchs. Mit seiner intelligenten Sonic-Technologie passt sich der Schallmotor automatisch an die Bartdichte an und meistert schwierige Passagen ohne Leistungsverlust. In der Kategorie Rasur schneidet der Series 7 mit der Bewertung 2,3 souverän ab. In der Handhabung liegt er mit der Note 1,5 ganz vorne. "Bei der Akkuleistung hängt Brauns Topmodell der Serie 7 alle ab", urteilt Stiftung Warentest. Der Li-Ionen-Akku ermöglicht knapp drei Stunden Laufzeit ohne zwischenzeitliches Aufladen und erreicht in dieser Kategorie als einziger ein "Sehr gut".

Intensive Forschungen und hohe Qualitätsstandards führten Braun wieder an die Spitze von insgesamt 12 Elektrorasierern, die dieses Jahr von Stiftung Warentest getestet wurden. Die Ergebnisse beweisen, dass die Modelle der Traditionsmarke für unterschiedliche Bedürfnisse die perfekte Rasur liefern, für ein gründliches und hautschonendes Ergebnis.

