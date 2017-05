1 weiterer Medieninhalt

Schwalbach am Taunus (ots) - Am 25. Mai ist Vatertag - ein perfekter Anlass, um die besondere Beziehung zwischen Vater und Sohn zu feiern. Denn von der ersten Rasur bis zum Autokauf stehen Väter ihren Söhnen stets mit gutem Rat zur Seite. Als besondere Aufmerksamkeit für alle Väter bringt Gillette limitierte Geschenksets des Gillette ProShield Chill und des Gillette Fusion ProGlide Flexball auf den Markt. Die Geschenksets sind im Handel erhältlich.

FRAGE DEINEN VATER - DIE GILLETTE KAMPAGNE ZU VATERTAG

Im Zeitalter digitaler Kommunikation kommt das persönliche Miteinander oft zu kurz. Online-Suchanfragen stellen Informationen in Sekundenschnelle bereit, sodass 84 Prozent1 aller Söhne ihre Antworten auf Fragen häufig im Netz statt bei ihrem Vater suchen. Dabei ist jedem Zweiten1 bewusst, dass der väterliche Rat oftmals eine viel treffsicherere Antwort bereithält. Selbst für Fußballgrößen wie die FC Bayern München Spieler Arjen Robben und Joshua Kimmich hat der väterliche Rat einen besonderen Stellenwert. Gillette Markenbotschafter Thomas Müller hebt dies hervor: "Ich orientiere mich auch heute noch oft bewusst, manchmal unbewusst an ihm. Mittlerweile bin ich zwar nur noch wenige Zentimeter kleiner als er und schaue nicht mehr so weit nach oben zu ihm auf. Aber mit seiner Lebenserfahrung gibt es viele Situationen, in denen er mir einen guten Ratschlag geben kann."

Zur Feier des Tages lässt Gillette die Männerwelt mit dem starken Kampagnenspot "Frage deinen Vater" und limitierten Geschenksets perfekt in den Vatertag starten:

"Papa ist der Beste" UVP 18,99 EUR(2) Gillette Fusion ProGlide Flexball Geschenkset - FlexballTM Technologie: Reagiert auf die Konturen für maximalen Hautkontakt - Präzisionstrimmer: Auf der Rückseite des Klingenkopfs für präzise Konturen - Verbesserte Lubrastrips mit wertvollen Pflegestoffen, die ein sanftes Gleiten über die Haut ermöglichen - 5 Klingen: Für weniger Ziehen und Reißen(3) - Als limitierte Edition erhältlich mit "Papa ist der Beste"-Handstück

"Super Dad" UVP 21,49 EUR(2) Gillette ProShield Chill Geschenkset - Mit Chill Technologie: Kühlt bei der Rasur - Präzisionstrimmer: Auf der Rückseite des Klingenkopfs für präzise Konturen - FlexballTM Technologie: Reagiert auf die Konturen für maximalen Hautkontakt - 5 Klingen: Für weniger Ziehen und Reißen(3) - Als limitierte Edition erhältlich mit "Super Dad"-Handstück

1) Research Now, Dezember 2016 2) Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. Bitte beachten Sie, dass Produktverfügbarkeiten und UVP in Österreich und der Schweiz variieren können. 3) vs. Fusion

