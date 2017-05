EU-Terminvorschau vom 6. bis 14. Mai 2017

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für ournalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des ates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an. Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Samstag, 06. Mai

Brüssel: Tag der offenen Tür der EU-Institutionen

Rund um den Europatag öffnen die EU-Institutionen ihre Pforten für Besucher. Der Tag der offenen Tür findet in Brüssel am 6. Mai, in Luxemburg am 13. Mai und in Straßburg am 14. Mai statt. Auch weltweit bieten die EU-Vertretungen ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen. Am Europatag (9. Mai) werden der Frieden und die Einheit in Europa gefeiert. Weitere Informationen finden Sie unter: http://europa.eu/newsroom/events/europe-day-0_de

Bonn: Bonner Europatag 2017

Anlässlich des Bonner Europatages öffnet das Alte Rathaus von 11 bis 16 Uhr seine Türen. Interessierte können sich dort über die Arbeit der zahlreichen europäischen und europapolitisch aktiven Organisationen, Vereine und Initiativen informieren und an vielfältigen Mitmachaktionen teilnehmen. Oberbürgermeister Ashok Sridharan und der Leiter der Regionalvertretung der EU-Kommission, Jochen Pöttgen, eröffnen den Bonner Europatag offiziell um 12 Uhr. Weitere Informationen zum detaillierten Programm finden Sie hier: http://ec.europa.eu/germany/events/bonner-europatag-2017_de

Sonntag, 07. Mai

Berlin: Europäisches Simulations- und Rollenspiel im "ERLEBNIS EUROPA"

Um 10:30 Uhr und 17 Uhr finden im 360° Kino der Ausstellung ERLEBNIS EUROPA Rollenspiele statt, bei denen Besucher in die Rolle von Mitgliedern des Europäischen Parlaments, der Europäischen Kommission und des Rates schlüpfen können. Eine vorherige Anmeldung mit Name und Anzahl der Teilnehmer ist mit dem Stichwort "Tag der Berlin Highlights" unter erlebnis-europa@ep.europa.eu erforderlich. Veranstaltungsort: Europa Haus, Unter den Linden 78. Weitere Informationen unter: http://www.berlin-highlights.de/tag-der-berlin-highlights/

München: Europatag am Münchner Marienplatz

Anlässlich des Europatages werden in der Innenstadt Informationsstände sowie ein buntes Bühnenprogramm geboten, bei dem die Vielfalt Europas gezeigt wird. Darüber hinaus gibt es ein Kultur- und Spielprogramm. Ein Austausch mit lokalen und europäischen Politikern ist ebenfalls möglich. Zeit: 13 Uhr bis 19.45 Uhr. Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://ots.de/sJdcX.

Montag, 08. Mai

Berlin: Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsident Juncker und Bundesaußenminister Gabriel zur Bucherscheinung "Neuvermessungen" von Sigmar Gabriel

Zum Erscheinen des Buches "Neuvermessungen" von Sigmar Gabriel findet eine Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel statt. Das Buch gibt u.a. darüber Auskunft mit welchem Anspruch Gabriel an die Aufgabe des Außenministers herangeht und zeigt seinen Ansatz, die internationale Politik neu zu vermessen - als Chance, den Weg zu einer gerechten Globalisierung zu finden. Kommissionspräsident Juncker wird über seine europäische Perspektive zu diesem Thema sprechen. Veranstaltungsort: Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund, In den Ministergärten 10, Zeit: 13 Uhr. Bitte melden Sie sich mit Vor-, Nachnamen und Geburtsdatum bis zum 5. Mai bei Svenja Müller an unter kiwi-presse@kiwi-verlag.de.

Bonn: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker spricht zum Thema: "Europas Ende - Europas Anfang? Die EU zwischen Krise und Aufbruch"

Brauchen wir mehr oder weniger Europa? In welchen Bereichen sollten die Mitgliedstaaten enger zusammenarbeiten und wo können die Angelegenheiten besser auf nationaler oder regionaler Ebene geregelt werden? Diese und weitere Fragen werden bei der Veranstaltung der Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker diskutiert. Das Gespräch moderiert Gabor Steingart, Herausgeber des "Handelsblatt", die Begrüßung übernimmt Prof. Bodo Hombach, Präsident der Akademie. Eine Anmeldung zu der von 18-19:30 Uhr im Bonner Universitätsforum stattfindenden Veranstaltung ist leider nicht mehr möglich, sie wird jedoch hier http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm live übertragen. Nähere Informationen zu der Veranstaltung auf der Seite der Akademie http://ots.de/xS1rA.

Dienstag, 09. Mai

Deutschland/EU-weit: Europatag

Die Europäische Union feiert jährlich am 9. Mai ihren Europatag. Am 9. Mai 1950 hielt der damalige französische Außenminister Robert Schuman in Paris eine Rede, in der er seine Vision einer neuen Art der politischen Zusammenarbeit in Europa vorstellte. Sie gilt als Grundstein der europäischen Integration. Die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland organisiert zusammen mit verschiedenen Partnern im Rahmen der Feierlichkeiten eine Reihe von Veranstaltungen in Berlin. Weitere Informationen unter: http://ec.europa.eu/germany/events/europe-day_de Rund um den Europatag finden in der Europawoche zahlreiche Veranstaltungen in ganz Deutschland statt, weitere Informationen hier: http://www.europatermine.de/ und auf den Seiten der einzelnen Bundesländer.

Berlin: Europa leuchtet! Vernissage der EUROPA Lichtinstallation an der Komischen Oper

Ab heute bis Ende Oktober 2017 wird der Schriftzug "EUROPA" an der Westseite des Bühnenturms der Komischen Oper Berlin aus 33 Neonröhren strahlen. Geplant ist ein Happening, das mit drei Kunstaktionen, Musik und Gesprächen gemeinschaftlich für Europa Stellung bezieht. Das Gespräch findet mit Dr. Klaus Lederer (Kultursenator), Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann (Mitglied des Europäischen Parlaments) und Richard Kühnel (Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland) statt. Veranstaltungsort der Eröffnung: Am Bühnenturm der Komischen Oper Berlin, Ecke Glinkastraße/Unter den Linden, Zeit: 19.30 Uhr. Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.europarl.de/de/aktuell/europa-leuchtet

Berlin: Feierliche Verleihung des Blauen Bären 2017

Der Senator für Kultur und Europa und der Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland laden zur 3. Verleihung des Blauen Bären ein. Ausgezeichnet werden Berliner Initiativen, Projekte und Personen, die mit ihrem überwiegend ehrenamtlichen Engagement in unterschiedlichsten Gesellschafts- und Politikbereichen zum Zusammenwachsen Europas und seiner Menschen beitragen und sich für die Werte Europas einsetzen. Die Gewinner werden am Abend bekanntgegeben. Veranstaltungsort: Berliner Rathaus, Eingang Rathausstraße 15, Zeit: 17.30 Uhr. Weitere Informationen unter: http://ots.de/EEg5j

Berlin: Diskussionsveranstaltung mit Dr. Klaus Hänsch und Dr. Hans-Gert Pöttering

Anlässlich des 60. Jubiläums der Unterzeichnung der Römischen Verträge und des Europatags 2017 findet eine Diskussionsveranstaltung mit den beiden ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Dr. Klaus Hänsch und Dr. Hans-Gert Pöttering, und der Vorsitzenden der Jungen Europäischen Bewegung Berlin-Brandenburg, Sophia Simon, statt. Im Fokus steht das Thema "Die Europäische Union gestern, heute und morgen - Wie erhalten wir das Erreichte?" Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, Zeit: 11 Uhr. Anmeldung und weitere Informationen unter: http://ots.de/X3lhQ

Mittwoch, 10. Mai

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab hier http://ots.de/ymTI7 abgerufen werden.

Bonn: Infomobil des Kolping Netzwerkes für Geflüchtete und Workshop zum Thema Fluchtursachen

Mit einer Roadshow zum Thema Integration von Flüchtlingen macht das Kolping Netzwerk für Geflüchtete Halt in Bonn. In Zusammenarbeit mit der Regionalvertretung der EU-Kommission und dem Europa-Punkt sind zwei Aktionen geplant. Von 11.30 bis 19.00 Uhr steht das Infomobil auf dem Bonner Friedensplatz. Spiel- und Mitmachaktionen, Texttafeln, multimediale Elemente und Methoden zur Aneignung von Hintergrundwissen über Flucht, Migration und Integration sind Teil des Programms. Von 14.00 bis 17.00 Uhr findet ein Workshop zum Thema Fluchtursachen, europäische Initiativen und Umgang mit Vorbehalten statt. Ort: Regionalvertretung der EU-Kommission in Bonn, Bertha-von-Suttner-Platz 2-4. Weitere Informationen unter http://ec.europa.eu/germany/events/fluchtursachen_de.

Luxemburg: Urteil des Gerichts zur Europäischen Bürgerinitiative "STOP TTIP"

2014 lehnte die EU-Kommission es ab, die geplante Bürgerinitiative "Stop TTIP" zu registrieren. Die Initiatoren hatten als Gegenstand angegeben, die Kommission solle aufgefordert werden, dem Rat zu empfehlen, das Verhandlungsmandat für TTIP aufzuheben sowie CETA nicht abzuschließen. Dies liege laut Kommission jedoch außerhalb ihres Vorschlagrechts für einen Rechtsakt der Union. Das Gericht verkündet heute sein Urteil über die Nichtigkeitsklage, die Vertreter der Bürgerinitiative gegen die Kommissionsentscheidung erhoben haben. Weitere Informationen zu der Rechtssache finden Sie hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-754/14.

Luxemburg: EuGH verhandelt über Flüchtlingsquoten

2015 hat der der Rat einen Beschluss zur Einführung von vorläufigen Maßnahmen im Bereich des internationalen Schutzes zugunsten von Italien und Griechenland erlassen. Dadurch sollen diese Länder dabei unterstützt werden, den plötzlichen Zustrom von Flüchtlingen besser zu bewältigen. Der Beschluss sieht insbesondere eine Umsiedlung von Personen vor, die einen Antrag auf Anerkennung als Flüchtling oder Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus gestellt haben, über den noch nicht endgültig entschieden wurde. Die Slowakei und Ungarn haben beim Gerichtshof dagegen geklagt. Weitere Informationen dazu finden sie hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-643/15 und hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-647/15.

Donnerstag, 11. Mai

Berlin: Nach der Entscheidung in Frankreich - rbb-Podiumsdiskussion mit Kommissionsvertreter Richard Kühnel

Die Vertretung der EU-Kommission in Deutschland und Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg laden ein zur Podiumsdiskussion in der Reihe "Das Forum". Im Fokus steht keine weitere Analyse der Wahl in Frankreich, sondern ein Nachdenken darüber, was daraus folgt: für Europa, für das deutsch-französische Verhältnis, für die politischen Debatten in unserem Land. Zu den Gästen zählen Richard Kühnel, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Cecile Boutelet, Berliner Korrespondentin der Tageszeitung "Le Monde", Prof. Dr. Étienne François, Historiker, ehem. Direktor des Frankreichzentrums an TU und FU, und Dr. Markus Ingenlath, Generalsekretär des deutsch-französischen Jugendwerks. Ort: Europäische Kommission, Vertretung in Deutschland, Unter den Linden 78, Zeit: 19.30 Uhr. Anmeldung und weitere Informationen unter: http://ots.de/yaKYY

Brüssel: Ratstreffen der EU-Minister für Auswärtige Angelegenheiten

Die Minister beraten heute über Handelsfragen. Ein Diskussionspunkt wird die von der Kommission im November 2016 vorgeschlagene neue Methode zur Berechnung der Dumpingspanne sein. Die Minister werden die Umsetzung der Ergebnisse der WHO-Konferenz in Nairobi diskutieren und auf den Stand der Handelsbeziehungen mit Chile, Neuseeland und Australien eingehen. Auch die Handelsgespräche mit Japan, Mexiko und den Mercosur-Staaten sind Bestandteil des Treffens. Eine detaillierte Agenda finden Sie vorab unter http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2017/05/11/.

Brüssel: Ratstreffen der Minister für Landwirtschaft und Fischerei

Ein Thema des Treffens wird die Erhaltung der Fischbestände und der Schutz der marinen Ökosysteme durch technische Maßnahmen sein. Die technischen Maßnahmen regeln, wie, wo und wann Fischer ausfahren dürfen. Die Minister werden über die MedFish4Ever Vereinbarung sowie die Ocean Conference in New York vom 5.-9. Juni 2017 informiert. Sie beschäftigen sich außerdem damit, welche Maßnahmen und Kooperationen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in der Ukraine, Weißrussland und Moldawien getroffen werden können. Weitere Informationen zur Tagesordnung finden Sie hier http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2017/05/11/.

Brüssel: EU-Tunesien Assoziationsrat

Weitere Informationen werden vorab hier veröffentlicht: http://ots.de/C3D77

Luxemburg: EuGH-Urteil zu Energieverbrauchskennzeichnung bei Staubsaugern

Seit 2014 bedürfen alle in der EU verkauften Staubsauger einer Energieverbrauchskennzeichnung. Die entsprechende EU-Verordnung sieht keine Tests von Staubsaugern mit vollem Behälter vor. Der Hersteller Dyson entwickelt und produziert Zyklon-Staubsauger ohne Beutel. Da das Unternehmen der Auffassung ist, dass der von der Kommission zur Messung der Energieeffizienz von Staubsaugern herangezogene Test seine Erzeugnisse benachteilige, erhob sie beim Gericht der Europäischen Union eine Klage auf Nichtigerklärung. Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-44/16.

Luxemburg: EuGH-Schlussanträge zu Uber in Spanien

Eine Taxifahrervereinigung in Barcelona hat Uber Systems Spain auf Unterlassung verklagt. Sie ist der Meinung, dass Uber gegen Wettbewerbsrecht verstoße, weil weder Uber noch die Inhaber und Fahrer der Fahrzeuge die nötigen Lizenzen und Genehmigungen gemäß der Taxi-Verordnung des Verkehrsverbunds von Barcelona besäßen. Uber hingegen macht geltend, dass das Unternehmen keine genehmigungspflichtigen Verkehrsdienstleistungen anbiete, sondern genehmigungsfreie Dienstleistungen der Informationsgesellschaft. Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-434/15.

Freitag, 12. Mai

Stuttgart: Europatag am Stuttgarter Schloßplatz

Heute feiert Stuttgart den Europatag mit einem bunten Mitmachprogramm. Auf die Besucher wartet ein vielseitiges Programm mit Musikdarbietungen, Möglichkeiten zum Austausch mit Politikern, Informationsständen sowie eine Rally. Zeit: 12.00 - 17.30 Uhr. Weitere Informationen unter: http://ots.de/4Helx

Samstag, 13. Mai

Berlin: Bürgerfest zum einjährigen Bestehen der Ausstellung ERLEBNIS EUROPA

Die Multimedia Dauerausstellung ERLEBNIS EUROPA wird heute ein Jahr alt. In dieser Zeit haben 130.000 Besucher die Ausstellung besucht. Zu diesem Anlass veranstalten die Vertretung der Europäischen Kommission und das Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland ein Bürgerfest. Dabei können Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft der EU diskutieren. Angeboten wird auch ein Kinderprogramm sowie Live-Musik. Ort: Europa Haus, Unter den Linden 78, Zeit: 10.00 bis 18.00 Uhr. Weitere Informationen unter: http://ots.de/yZTC0

