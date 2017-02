EU-Terminvorschau vom 12. bis 19. Februar

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an. Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Montag, 13. Februar

Brüssel: Kommission stellt ihre Winterprognose vor

Der für Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten, Steuern und Zoll zuständige Kommissar Pierre Moscovici stellt heute auf einer Pressekonferenz die Winterprognose 2017 vor. Die Winterprognose umfasst die Jahre 2016, 2017 und 2018 und berücksichtigt alle einschlägigen verfügbaren Daten und Faktoren wie BIP, Wachstum, Inflation, Beschäftigung und Verschuldung. Weitre Informationen hier http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-17-232_en.htm

Frankfurt/Main: EU-Bürgerdialog mit EU-Kommissionsvizepräsident Dombrovskis

Valdis Dombrovskis, Vizepräsident der Europäischen Kommission mit Zuständigkeit für den Euro und den sozialen Dialog, wird einen Vortrag an der Goethe Universität Frankfurt halten und sich mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier treffen. Am Abend wir Dombrovskis zusammen mit Lucia Puttrich, Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Hessen und Abgeordneten des Europäischen Parlaments bei einem Bürgerdialog unter anderem darüber diskutieren, wie sich europäische Politik in Hessen auswirkt. Fragen können auch über den Hashtag #EUdialogues in die Diskussion eingebracht werden, die per Live-Stream im Internet übertragen wird. Zeit: 19 Uhr, Ort: Helaba Maintower, Neue Mainzer Str. 52-58. Anmeldung und weitere Informationen zum Bürgerdialog hier https://ec.europa.eu/germany/events/eu-b%C3%BCrgerdialog-frankfurt_en.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments

Heute debattiert das Parlament über eine strengere Begrenzung von Treibhausgasemissionen auf dem EU-Kohlenstoffmarkt (EU-System für den Handel mit Emissionszertifikaten). Um den Preis der Kohlenstoffemissionen zu erhöhen, schlägt die Kommission vor, die Anzahl von CO2-Zertifikaten, die versteigert werden, um 2,4 % pro Jahr zu senken, und die Marktstabilitätsreserve für 2019 zu verdoppeln, um die Überzahl von Emissionsberechtigungen aufzufangen. Die Abstimmung erfolgt am Dienstag. Weitere Tagesordnungspunkte sind Regeln für einen EU-weiten Schutz für Whistleblower und die EU-Wettbewerbspolitik. Details zur Agenda finden Sie hier http://ots.de/Y1XcG.

Dienstag, 14. Februar

Straßburg: Wöchentliche Kommissionssitzung

Die Kommission wird heute einen Vorschlag zur Änderung des Verfahrens zum Erlass von delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten vorlegen, wie Kommissionspräsident Juncker in seiner Rede zur Lage der Union vom September 2016 angekündigt hatte: "Es geht nicht an, dass die Kommission von Parlament und Rat zu einer Entscheidung gezwungen wird, wenn sich die EU-Länder untereinander nicht einigen können, ob sie die Verwendung von Glyphosat in Pflanzenschutzmitteln verbieten wollen oder nicht. Daher werden wir diese Regeln ändern." Mit der Überarbeitung der Verordnung über die Ausschussverfahren soll gewährleistet werden, dass die politische Verantwortung dort liegt, wo es die geltenden Rechtsvorschriften erfordern. Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab hier http://ots.de/CU6Yo abgerufen werden.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments

Heute werden im Parlament drei Berichte über die künftige Entwicklung der EU debattiert und am Donnerstag zur Abstimmung stehen. Im Kern geht es darum, mögliche Reformen einzuleiten, um die wichtigsten politischen Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen, das Vertrauen der Bürger wiederherzustellen und die Wirtschaft der Eurozone widerstandsfähiger zu machen. Dienstagmittag wird der neue Bundespräsident Österreichs, Alexander Van der Bellen, in einer feierlichen Sitzung eine Rede vor dem Plenum halten. Es ist seine erste offizielle Auslandsreise. Dienstagnachmittag wird sich das Parlament mit dem 86-Milliarden-Euro-Hilfsprogramm für Griechenland beschäftigen. Die Tagesordnung im Überblick finden Sie hier http://ots.de/zYIXL.

Mittwoch, 15. Februar

Berlin: EU-Kommissar Günther Oettinger im Bundestag und beim Wirtschaftstag der Innovationen

EU-Kommissar Günther Oettinger ist zu Gast im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags und spricht um 16 Uhr beim Wirtschaftstag der Innovationen zum Thema "Transatlantischer Datenverkehr: Datenströme als Rückgrat der digitalen Wirtschaft". Das Programm und weitere Infos zum Wirtschaftstag finden Sie auf dieser Website http://wti2017.de/innovation/15-februar-2017/.

Berlin: EU-Entwicklungskommissar Mimica zu Gesprächen in Deutschland

Neven Mimica, EU-Kommissar für die europäische Entwicklungszusammenarbeit, ist in Berlin zu politischen Gesprächen und wird im Deutschen Bundestag die Zukunft der EU-Entwicklungszusammenarbeit erörtern.

Brüssel: EU-Kommission beschließt Vertragsverletzungsverfahren

Die EU-Kommission wird ihr monatliches Paket von Vertragsverletzungsverfahren gegen EU-Mitgliedstaaten beschließen. Damit soll das Europäische Recht in der ganzen EU durchgesetzt werden. Die Pressemitteilungen zu den Verfahren werden im Internet http://europa.eu/rapid abrufbar sein. Über spezielle Vertragsverletzungen informieren die Pressesprecher der jeweiligen Ressorts http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/list_spp_en.pdf.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments

Heute wird das Europäische Parlament über CETA, das Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada debattieren und abstimmen. Diese richtungweisende Vereinbarung, die den Handel mit Waren und Dienstleistungen ankurbeln sowie die Investitionsströme vergrößern soll, kann nur mit Zustimmung des Europäischen Parlaments vorläufig in Kraft treten. Am Nachmittag führt das Parlament eine Debatte über den Kommissionsvorschlag zu obligatorischen Kontrollen an den EU-Außengrenzen. Alle EU-Bürger und Drittstaatsangehörigen, die in die EU ein- oder aus dieser ausreisen, sollen mit Datenbanken, z. B. über verlorene und gestohlene Dokumente, abgeglichen werden. Das Gesetz würde die EU-Staaten zusätzlich verpflichten, zu überprüfen, ob die Reisenden eine Bedrohung der öffentlichen Ordnung und inneren Sicherheit darstellen. Die Abstimmung ist am Donnerstag. Auch das neue Antiterrorgesetz der EU wird debattiert, eine Abstimmung steht am Donnerstag an. Damit soll die Vorbereitung von terroristischen Handlungen zu einem Straftatbestand werden. Weitere Details zur Tagesordnung finden Sie hier http://ots.de/wiP9Y.

Berlin: Podiumsdiskussion "Europäische Lösungen für globale Probleme?"

Zentrales Thema der Diskussion anlässlich der Veröffentlichung des "Oxford Handbook of Comparative Regionalism" ist die Problemlösungsfähigkeit der EU sowie anderer Regionalorganisationen, die sich mit globalen oder überregionalen Problemen konfrontiert sehen. Auf dem Podium diskutieren Dr. Emily Haber, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, Martin Kotthaus, Leiter der Europa-Abteilung des Auswärtiges Amts, Bernhard Schnittger, stellv. Leiter und Leiter der politischen Abteilung der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland und Prof. Thomas Risse, Leiter der Arbeitsstelle Transnationale Beziehungen, Außen- und Sicherheitspolitik an der FU Berlin. Zeit: 18 Uhr, Ort: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Jägerstraße 22/23. Anmeldung unter http://ots.de/JjbiM.

Berlin: Filmvorführung und Diskussion "EuropaKultur - ein Kontinent in Bewegung"

Die Vertretung der Europäischen Kommission, das Informationsbüro des Europäischen Parlaments, EUNIC Berlin und die Botschaft der Republik Malta laden ein zu einer Veranstaltung in der Reihe "EuropaKultur - ein Kontinent in Bewegung". Dabei soll das Thema Migration anhand der unterschiedlichen persönlichen Geschichten betrachtet werden, die in dem preisgekrönten maltesischen Spielfilm "Simshar" erzählt werden. Zeit: 18 Uhr, Ort: Europäischen Haus, Unter den Linden 78. Anmeldung (bis 14.2.) unter https://ec.europa.eu/germany/europakultur-events-registration_de.

Luxemburg: EuGH verhandelt in drei Fällen über Bienengesundheit

Das Gericht der EU verhandelt an drei aufeinanderfolgenden Tagen über drei Fälle von Beschränkungen für Pestizide zum Wohl von Bienen. Am 15.2. wird über die Klage der deutschen Bayer CropScience AG verhandelt. Das Unternehmen hat vor dem Gericht gegen eine EU-Kommissionsverordnung geklagt. Es geht um die 2013 verhängte EU-weite Beschränkungen für den Einsatz von drei Pestizid-Wirkstoffen, die zur Gruppe der Neonicotoiden gehören. Nach den Feststellungen der Kommission gefährden diese Pflanzenschutzmittel die europäische Population der Honigbienen. Am 16.2. verhandelt das Gericht über eine Klage der schweizerischen Syngenta Crop Protection AG sowie weiterer Gesellschaften des Syngenta-Konzerns. Am 17.2. steht eine Klage verschiedener Gesellschaften des BASF-Konzerns gegen die Beschränkung des Pestizid-Wirkstoffs Fipronil auf der Tagesordnung. Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-429/13, hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-451/13 und hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-584/13.

Donnerstag, 16. Februar

München: EU-Kommissionspräsident Juncker hält Rede auf Europa Konferenz

Die Münchner Europa Konferenz ist ein politisch unabhängiges und überparteiliches Forum, das 2015 ins Leben gerufen wurde, um europäische Aspekte und Prozesse zu erörtern. Zur dritten Konferenz im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz wird auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kommen und eine Rede halten. Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://www.europakonferenz.eu/index.html.

Bonn: Federica Mogherini bei G20-Außenministertreffen (bis 17.2.)

Die Außenminister der G20-Staaten kommen am 16. und 17. Februar in Bonn zusammen. Der Gruppe gehören 19 Staaten sowie die EU an. Die EU-Kommission und der Präsident des Europäischen Rats teilen sich den gemeinsamen EU-Sitz. Seitens der EU wird Federica Mogherini, die Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik, an dem Treffen teilnehmen. http://ots.de/7RBMu

Berlin: Europäische Erfolgsgeschichten aus KREATIVES EUROPA KULTUR

Das EU-Kulturförderprogramm KREATIVES EUROPA erreicht 2017 die Hälfte seiner Laufzeit. Bis Jahresende wird die EU-Kommission nach einer öffentlichen Konsultation (23.01. - 16.04.2017) eine Zwischenbewertung des Programms vorlegen. Das Förderprogramm KREATIVES EUROPA KULTUR gibt bei der Veranstaltung einen Einblick in seine Förderpraxis, durch Projektpräsentationen und Gespräche mit EU-erfahrenen Projektleitern und Vertretern der Europäischen Kommission. Weitere Informationen und Anmeldung hier http://ots.de/y1ZrD.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments

Am letzten Tag der Plenartagung stehen mehrere Abstimmungen (u.a. zum neuen Antiterrorgesetz und zu den obligatorischen Kontrollen an den EU-Außengrenzen) auf der Agenda. Außerdem befasst sich das Parlament mit der Luftfahrtstrategie für Europa sowie mit der deutschen PKW-Maut. Um 11:30 Uhr wird noch der kanadische Premierminister Justin Trudeau vor dem Plenum sprechen. Die Tagesordnung finden Sie auch hier http://ots.de/tlCqz.

Luxemburg: EuGH-Urteil zu Haftung für Silikonbrustimplantate

Im Zusammenhang mit den Brustimplantaten aus minderwertigem Industriesilikon ersucht der deutsche Bundesgerichtshof den EuGH um Auslegung der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42. Ein französisches Herstellerunternehmen hatte die TÜV Rheinland LGA Products GmbH mit einer Konformitätsbewertung beauftragt. Der BGH hat in dritter Instanz über eine Klage einer Betroffenen zu entscheiden, die vom TÜV Schmerzensgeld in Höhe von 40.000 Euro und den Ersatz künftiger materieller Schäden verlangt, weil der TÜV seinen Pflichten nicht hinreichend nachgekommen sei. Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-219/15.

Luxemburg: EuGH-Urteil zu Vergütung für Rundfunkveranstalter wegen TV in Hotelzimmern

Die österreichische Verwertungsgesellschaft Rundfunk, die einen Großteil der österreichischen Rundfunkveranstalter, aber auch z.B. ARD und ZDF vertritt, hat den Betreiber eines Hotels vor dem Handelsgericht Wien auf Auskunft und Schadensersatz verklagt. In den Gästezimmern des Hotels stehen den Gästen Fernsehgeräte zur Verfügung, über die sie diverse Fernseh- und Hörfunkprogramme sehen bzw. hören können. Das Hotel erhebt kein spezielles Entgelt für diese Nutzung. Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-641/15.

Freitag, 17. Februar

München: Internationale Sicherheitskonferenz, u.a. mit Tusk und Mogherini (bis 19.2.)

In München beginnt die dreitägige Sicherheitskonferenz. Daran werden neben zahlreichen Staats- und Regierungschefs, Außen- und Verteidigungsministern auch EU-Ratspräsident Donald Tusk, sowie die Hohe Beauftragte der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, der Erste Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans und EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger teilnehmen. Themen der Konferenz werden u.a. die Fortentwicklung der NATO sowie die internationalen Krisen in der Ukraine und Syrien sein. Weitere Informationen dazu finden sie hier https://www.securityconference.de/.

München: Pressegespräch mit EU-Kommissar Günther Oettinger

Im PresseClub München findet ein Gespräch mit Haushaltskommissar Günther Oettinger zum Thema "Wird es eine Europa-Steuer geben?" statt. Oettinger wird über seine Pläne zur Finanzierung der EU, den Brexit sowie die aktuellen politischen Entwicklungen in den USA sprechen. Informationen zur Veranstaltung finden Sie auch unter http://ots.de/Opp2X.

Magdeburg: Bürgerforum "Mitreden über Europa"

Wie wirkt sich europäische Politik in Sachsen-Anhalt aus? Was soll die EU regeln und was besser nicht? Das Bürgerforum soll die Möglichkeit eröffnen, mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments über diese und andere Themen zu diskutieren. Die Europaabgeordneten Arne Lietz (SPD) und Sven Schulze (CDU) sowie Dr. Michael Schneider, Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Sachsen-Anhalt und Mitglied des Europäischen Ausschusses der Regionen, sowie Prof. Dr. Wolfgang Renzsch, Jean-Monnet-Chair of European Studies an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, stehen den Bürgern Rede und Antwort. Weitere Informationen finden Sie hier http://ots.de/Wxxpg.

Brüssel: Ratstreffen der Minister für Bildung, Jugend, Kultur und Sport

Die Minister befassen sich heute mit Bildungsfragen. Zunächst geht es um das Thema "Investieren in Europas Jugend". Hier steht vor allem das Europäische Solidaritätskorps im Mittelpunkt der Gespräche. Weiterhin wird der Rat Schlussfolgerungen annehmen wie eine hochwertige Bildung für alle erreicht werden kann. Diese stehen im Zusammenhang mit der Mitteilung der Kommission über die Verbesserung und Modernisierung der Bildung und zielen darauf ab, der Bildungspolitik eine zentrale Rolle bei der Förderung der Inklusion und der Achtung der Vielfalt in der EU zukommen zu lassen. Außerdem steht noch eine Diskussion über den Beitrag von Bildung und Ausbildung zum sozialen Zusammenhalt in der EU auf der Agenda. Die aktuelle Tagesordnung wird vorab hier http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eycs/2017/02/17/ veröffentlicht.

