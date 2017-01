Neubesetzung des Stiftungsrates der McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Marcus Lettschulte und Marcus Almeling. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/34184 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/McDonald's Kinderhilfe Stiftung" Bild-Infos Download

München (ots) - Marcus Lettschulte, General Counsel und Leiter der Rechtsabteilung von McDonald's Deutschland, ist neuer Stiftungsratsvorsitzender. Gleichzeitig rückt Marcus Almeling, Vorstand Finanzen und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der McDonald's Deutschland LLC in den Stiftungsrat nach.

Marcus Lettschulte wurde erst im Vorjahr in den Stiftungsrat der McDonalds's Kinderhilfe berufen und übernimmt nun den Vorsitz. Seit 1998 als Syndikusrechtsanwalt bei McDonald's Deutschland tätig, übernahm er 2015 die Leitung der Rechtsabteilung. Als Stiftungsratsvorsitzender unterstützt er die Kinderhilfe weiterhin ehrenamtlich. >Seit vielen Jahren weiß ich, wie unmittelbar die Kinderhilfe den vielen Familien hilft. Ich freue mich und es ist mir eine große Ehre, mich mit meinem neuen Amt nun noch aktiver engagieren zu dürfen<, sagt Marcus Lettschulte.

Marcus Almeling verantwortet die Bereiche Finanzen, Corporate Social Responsibility sowie Supply Chain und Quality Assurance. Unmittelbar vor seiner Berufung in den Vorstand war Marcus Almeling seit 2011 als Director Finance bei McDonald's Deutschland für Rechnungswesen, Controlling, Tax, Payroll sowie Internal Control zuständig. >Wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von McDonald's schätze ich die Arbeit der Kinderhilfe. Mich nun direkt in der Stiftung zu engagieren ist mir wichtig<, sagt Marcus Almeling.

Der neue Stiftungsratsvorsitzende folgt Ulrich Bissinger nach, der Ende des Vorjahres nach zehn Jahren aus dem Stiftungsrat ausschied. >Wir freuen uns, mit Marcus Almeling einen geschätzten Finanzexperten für den Stiftungsrat gewonnen zu haben. Zudem sehen wir mit Marcus Lettschulte an der Spitze positiv in die Zukunft der McDonald's Kinderhilfe Stiftung<, sind sich die Vorstände Adrian Köstler und Dr. Micha Wirtz einig.

Das Gremium ist das ehrenamtlich tätige Kontrollorgan der Stiftung, für das Vertreter von McDonald's Deutschland, der Franchise-Nehmerschaft und weitere Personen mit besonderer fachlicher Expertise tätig sind.

Über die McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 30 Jahren für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 22 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Darüber hinaus fördert die McDonald's Kinderhilfe Stiftung Projekte, die sich dem Wohlbefinden von Kindern widmen. www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Pressekontakt:

Original-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuell