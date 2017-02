DGAP-Adhoc: Klassik Radio AG: erzielt nach vorläufigen Zahlen 2016 mit 1,5 Millionen Euro EBITDA das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte und eine Umsatzsteigerung von 29%

DGAP-Ad-hoc: Klassik Radio AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Klassik Radio AG: erzielt nach vorläufigen Zahlen 2016 mit 1,5 Millionen Euro EBITDA das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte und eine Umsatzsteigerung von 29% 01.02.2017 / 15:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Die Klassik Radio AG konnte das Geschäftsjahr 2016 nach den heute veröffentlichten, noch ungeprüften Zahlen mit dem bisher besten Ergebnis in der Unternehmensgeschichte abschließen. So konnte im Konzern ein EBITDA-Ergebnis von rund 1.500 TEUR gegenüber dem Geschäftsjahr 2015 von -780 TEUR erzielt werden. Dies entspricht einer EBITDA-Verbesserung von rund 2.280 TEUR. Der Konzernumsatz wird voraussichtlich 13.200 TEUR (zu 10.251 TEUR im Geschäftsjahr 2015) inklusive 1.200 TEUR Konzertumsätze betragen. Damit konnte im Konzern eine Umsatzsteigerung von ca. 29% erzielt werden. Alle Ergebnisse sind vorläufig. Der testierte Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wird Ende April 2017 vorliegen. -------------------------------------------------------------------------------- 01.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Klassik Radio AG Imhofstraße 12 86159 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 5070-0 Fax: +49 (0)821 5070-222 E-Mail: ir@klassikradioag.de Internet: www.klassikradioag.de ISIN: DE0007857476 WKN: 785747 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 540981 01.02.2017 CET/CEST