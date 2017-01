DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA setzt bei Regional Heads auf Kontinuität

DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie GEA Group Aktiengesellschaft: GEA setzt bei Regional Heads auf Kontinuität 17.01.2017 / 11:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- GEA setzt bei Regional Heads auf Kontinuität Düsseldorf, 17. Januar 2017 - Ab dem 1. Februar 2017 wird Ansgar Hoffmann, der bei GEA bisher die Region North & Central Europe verantwortet hat, von Dr. Hugo Blaum die Region DACH & Eastern Europe übernehmen, da dieser in den Ruhestand tritt. Die damit vakante Position als Regional Head of North & Central Europe wird durch Ann Cuylaerts neu besetzt, die bisher als Head of GEA France und GEA Maghreb agierte. Ann Cuylaerts und Ansgar Hoffmann berichten in ihren neuen Funktionen direkt an Jürg Oleas, Vorstandsvorsitzender der GEA Group Aktiengesellschaft. Der studierte deutsche Wirtschaftsinformatiker Hoffmann begann nach einigen Jahren in der Beratung 2003 seine Karriere bei GEA und übernahm seitdem verschiedene Managementunktionen, u. a. als Geschäftsführer im ehemaligen Segment Heat Exchanger und als Business Unit Leiter bzw. Gesamtvertriebsleiter des ehemaligen Segments GEA Farm Technologies. Die Belgierin Cuylaerts hält einen Master in Verfahrenstechnik mit Schwerpunkt Biochemie und ist seit 1994 bei GEA tätig. Dort begann sie zunächst in Belgien als Sales Engineer und hat ebenfalls unterschiedliche Managementfunktionen, hauptsächlich im Bereich der mechanischen Trenntechnik, bekleidet. "Der gesamte Vorstand dankt Hugo Blaum für seine langjährige und außerordentlich erfolgreiche Tätigkeit bei GEA. In den vergangenen 15 Jahren hat er sich mit ausgezeichnetem Fachwissen und herausragendem Führungsstil Ansehen bei Management wie Mitarbeitern erworben und das Geschäft nachhaltig positiv vorangebracht. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünschen wir Hugo Blaum alles Gute. Mit Ansgar Hoffmann und Ann Cuylaerts als erfahrene Führungskräfte setzen wir auf Kontinuität in der Kundenansprache", so Jürg Oleas. Corporate Media and Press: Marc Pönitz Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf Tel. +49 (0)211 9136-1500 marc.poenitz@gea.com Über GEA GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum von Prozessindustrien mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in 2015. Das Unternehmen konzentriert sich als international tätiger Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert mehr als 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittelindustrie. Zum 30. September 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 17.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil der MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie im Internet untergea.com. Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail anpr@gea.com. Kontakt: GEA Group Aktiengesellschaft Tel. +49 (0)211 9136 1492 Fax +49 (0)211 9136 31087 www.gea.com -------------------------------------------------------------------------------- 17.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft Peter-Müller-Straße 12 40468 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 9136-0 Fax: +49 (0)211 9136-31087 E-Mail: ir@gea.com Internet: www.gea.com ISIN: DE0006602006 WKN: 660200 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 536839 17.01.2017