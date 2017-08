2. Bundesliga setzt Rekordjagd fort: Stärkster Spieltag aller Zeiten auf Sky

Unterföhring (ots) -

- Reichweitenstärkster Spieltag der 2. Bundesliga aller Zeiten auf Sky: Insgesamt 1,84 Millionen Zuschauer (Z3+) - Reichweite um 86 Prozent über 2. Spieltag der Vorsaison - FC St. Pauli - Dynamo Dresden stärkstes Montagsspiel in der Historie von Sky: 0,29 Millionen Zuschauer (Z3+)

Unterföhring, 08. August 2017 - Nach dem Rekord-Saisonauftakt der 2. Bundesliga in der letzten Woche konnte Sky am zweiten Spieltag erneut einen Allzeitrekord erzielen: Insgesamt 1,84 Millionen Zuschauer (Z3+) sahen die Partien linear auf Sky Sport Bundesliga von Freitag- bis Montagabend. Noch nie in der Geschichte verfolgten mehr Fans die Zweitliga-Spiele auf Sky. Die Reichweite lag um 86 Prozent über dem 2. Spieltag der Saison 2016/17 und 6 Prozent über den Zuschauerzahlen der vergangenen Woche.

Die Konferenz am Sonntagnachmittag verfolgten 0,34 Millionen Zuschauer (Z3+), der Marktanteil lag bei allen Zuschauern ab 3 Jahren bei 2,5 Prozent, der Marktanteil in der Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren steigerte sich im Vergleich zur Vorwoche um 0,7 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent.

Die Partie FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden sahen am Montagabend 0,29 Millionen Zuschauer (Z3+) zur Primetime exklusiv auf Sky. Dies war zugleich das reichweitenstärkste Montagsspiel aller Zeiten auf Sky. Die Marktanteile lagen bei 1,0 Prozent (Z3+) beziehungsweise 1,3 Prozent (M14-59).

Nicht eingerechnet in alle genannten Reichweiten sind die Abrufzahlen via Sky Go, Sky Ticket und die Out-of-Home-Reichweiten in den Sky Sportsbars.

Alle Spiele der 2. Bundesliga live und exklusiv auf Sky

Sky überträgt auch in der Saison 2017/18 alle 306 Spiele der 2. Bundesliga live, wahlweise einzeln oder in der Original Sky Konferenz. Alle Partien, darunter ab dieser Saison erstmals auch das Montagabendspiel, werden im deutschen Fernsehen exklusiv bei Sky zu sehen sein. Aber auch Fußballfans, die noch keine Sky Kunden sind, dürfen sich ab sofort auf die beste Berichterstattung aus der 2. Bundesliga freuen. Sky Sport News HD wird künftig an jedem Spieltag immer am Freitagabend ab 22.30 Uhr und am Sonntagabend ab 19.30 Uhr die ersten Highlights der 2. Bundesliga im Free-TV zeigen.

Quellen: Sky: AGF in collaboration with GfK; TV Scope

Über Sky Deutschland:

Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.6.2017).

Pressekontakt:

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell