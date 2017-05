Tag der Entscheidung in der Bundesliga: der 34. Spieltag mit dem Kellerduell HSV - Wolfsburg am Samstag live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -

Samstag ist der Tag der Entscheidung in der Bundesliga: Wer geht den direkten Weg in die Königsklasse? Wer spielt nächste Saison international? Und wer muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Relegation antreten?

Im Hamburger Volksparkstadion erreicht der Abstiegskampf seinen bisherigen Höhepunkt: Im direkten Duell zweier Abstiegskandidaten hilft dem HSV nur ein Sieg, um den erneuten Gang in die Relegation zu verhindern. Der Gegner aus Wolfsburg benötigt einen Punkt, um eine enttäuschende Saison zumindest versöhnlich zu beenden. Theoretisch könnten nach dem Schlusspfiff sogar beide Kontrahenten den sicheren Klassenerhalt feiern.

Voraussetzung dafür wäre ein Sieg des HSV und im wahrscheinlichsten Fall ein um mindestens zwei Tore höherer Sieg der TSG Hoffenheim über den FC Augsburg. An Motivation sollte es den Kraichgauern nicht mangeln: Eine Differenz von vier Toren trennen das Nagelsmann-Team vom punktgleichen BVB und der direkten Qualifikation für die UEFA Champions League. Die Dortmunder treten vor heimischem Publikum gegen Bremen an.

Neben dem SV Werder kämpfen am Samstagnachmittag auch Hertha BSC, der SC Freiburg, der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach um die Teilnahme an der UEFA Europa League.

Sky überträgt am Samstag alle neun Spiele des letzten Spieltags der Bundesliga-Saison 2016/17 live und exklusiv - wahlweise als Einzelspiele oder in der Original Sky Konferenz. Moderator Michael Leopold und Sky Experte Lothar Matthäus melden sich ab 13.30 Uhr aus der Allianz Arena, in der der alte und neue Deutsche Meister FC Bayern München im Anschluss an die Partie gegen den SC Freiburg die Meisterschale in Empfang nimmt. Fritz von Thurn und Taxis kommentiert das letzte Pflichtspiel in der Karriere von Philipp Lahm.

Die Meisterfeier der Bayern live und frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Ab 17.30 Uhr berichtet Sky Sport News HD in regelmäßigen Live-Schalten von der Meisterfeier des Rekordmeisters auf dem Marienplatz in München. Die Reporter Uli Köhler und Torben Hoffmann sind live vor Ort, wenn der FC Bayern seine fünfte Deutsche Meisterschaft in Serie feiert.

Am Sonntagmittag ab 12.00 Uhr ist die Torwart-Legende Jean-Marie Pfaff bei Sky Sport News HD zu Gast im Studio. Der Belgier, der zwischen 1982 und 1988 das Tor des FC Bayern hütete, ist am Wochenende zu Besuch in München, um mit seinem ehemaligen Verein zu feiern.

Die Entscheidung in der 2. Bundesliga am Sonntag live

Auch in der 2. Bundesliga ist Sky am Sonntag bei allen Entscheidungen live dabei und überträgt alle Begegnungen des 34. Spieltags wahlweise als Einzelspiele oder in der Original Sky Konferenz. Moderatorin Esther Sedlaczek begrüßt die Zuschauer am Sonntag ab 14.30 Uhr aus der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.

Während der VfB Stuttgart und Hannover 96 den direkten Wiederaufstieg feiern wollen, hofft Eintracht Braunschweig noch auf einen Ausrutscher der Konkurrenten sowie einen hohen Sieg gegen den bereits feststehenden Absteiger aus Karlsruhe. Im Tabellenkeller kämpfen mit den Würzburger Kickers, 1860 München, Arminia Bielefeld, dem 1. FC Kaiserslautern, Erzgebirge Aue und Fortuna Düsseldorf noch sechs Vereine gegen den Abstieg oder den Gang in die Relegation.

Der 34. Bundesliga-Spieltag am Samstag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

13.30 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

15.15 Uhr: FC Bayern München - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga UHD

15.15 Uhr: Hamburger SV - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

15.15 Uhr: Borussia Dortmund- SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

15.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 5 HD

15.15 Uhr: 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 6 HD

15.15 Uhr: Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 7 HD

15.15 Uhr: FC Ingolstadt 04 - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 8 HD

15.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 9 HD

15.15 Uhr: Borussia Mönchengladbach - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 10 HD

17.15 Uhr: "08000 - du bist dr@uf!" auf Sky Sport News HD

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

