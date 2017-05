Die Entscheidung naht: der 33. Bundesliga-Spieltag am Samstag ab 13.30 Uhr live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -

Der FC Bayern ist Deutscher Meister, RB Leipzig spielt in der kommenden Saison in der UEFA Champions League und der SV Darmstadt 98 muss den Gang in die 2. Bundesliga antreten - alle anderen Entscheidungen in der Bundesliga sind auch zwei Spieltage vor Schluss noch nicht gefallen. Nach wie vor darf theoretisch sogar der Tabellenelfte aus Frankfurt noch auf das internationale Geschäft hoffen, während ab Platz zwölf wird um den Klassenerhalt gebangt wird.

Sky überträgt am Samstag alle neun Begegnungen des vorletzten Bundesliga-Spieltags wahlweise als Einzelspiele oder in der Original Sky Konferenz. Um 13.30 Uhr meldet sich Moderator Michael Leopold mit Stefan Effenberg aus der Veltins-Arena auf Schalke, wo der abstiegsbedrohte HSV zu Gast ist. Zu den weiteren Begegnungen des Samstags zählen unter anderem die des FC Augsburg gegen Borussia Dortmund, das Rheinderby zwischen Leverkusen und Köln, sowie das Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem frischgebackenen Meister, RB Leipzig gegen FC Bayern München.

Außerdem droht dem FC Ingolstadt beim Auswärtsspiel in Freiburg der Abstieg. Eine Niederlage würde das Schicksal der Schanzer besiegeln, aber selbst ein Sieg könnte in dem Falle, dass auch die direkten Konkurrenten im Keller punkten, nicht genug sein.

Gipfeltreffen in der 2. Bundesliga: Hannover 96 empfängt den VfB Stuttgart

Mindestens genauso spannend sind das Aufstiegsrennen und der Abstiegskampf in der 2. Bundesliga. Ab Platz elf kämpfen noch sieben Teams darum, am Ende nicht auf dem zweiten Abstiegs- oder dem Relegationsplatz zu landen. An der Tabellenspitze tobt ein Dreikampf um den direkten Aufstieg, wobei theoretisch auch der Tabellenvierte Union Berlin noch nicht aus dem Rennen ist. Unter anderem empfängt am Sonntag Arminia Bielefeld die "Löwen" von Eintracht Braunschweig. Höhepunkt des 33. Spieltags ist das Duell der besten Heimmannschaft Hannover 96 gegen den Tabellenführer VfB Stuttgart. Mit einem Sieg in Niedersachsen, stünden die Schwaben als Aufsteiger fest, aber auch ein Unentschieden könnte ausreichend sein.

Moderator Jens Westen begrüßt die Zuschauer am Sonntag ab 14.30 Uhr aus der HDI-Arena. Sky überträgt alle Begegnungen des vorletzten Spieltags der 2. Bundesliga wahlweise als Einzelspiele oder in der Original Sky Konferenz

Der 33. Bundesliga-Spieltag am Samstag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

13.30 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

15.15 Uhr: FC Schalke 04 - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

15.15 Uhr: RB Leipzig - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 3 HD und Sky 3D

15.15 Uhr: FC Augsburg - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

15.15 Uhr: SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 5 HD

15.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 6 HD und Sky Sport Bundesliga UHD

15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 7 HD

15.15 Uhr: SC Freiburg - FC Ingolstadt 04 auf Sky Sport Bundesliga 8 HD

15.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 9 HD

15.15 Uhr: SV Darmstadt 98 - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 10 HD

17.15 Uhr: "08000 - du bist dr@uf!" auf Sky Sport News HD

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

