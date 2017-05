Die ganze Welt des Sports aus einer Hand - Sky Deutschland stellt den Sportbereich neu auf

Sky Chefredakteur Burkhard Weber Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland/Nadine Rupp/Ruppografie" Bild-Infos Download

- Mit Burkhard Weber führt Sky erstmals einen Chefredakteur ein - Aufbau einer übergreifenden Poolredaktion - Zuschauer erhalten Storys aus einer Hand, jeweils angepasst an - Zielgruppe und Verbreitungsweg - Dominik Böhner übernimmt neu geschaffene Position des Director Digital Sports - Esther Henze verantwortlich für den neuen Bereich Program & Business

Ein Thema, ein Autor, die ganze Story auf allen Verbreitungswegen, zielgruppengerecht aufbereitet: Sky Deutschland strukturiert zum 1. Juni den Bereich Sport neu. Damit stellt sich Sky optimal für die Zukunft auf. "Ein Sky Sport" ist ein Projekt, das Roman Steuer bereits seit Herbst 2015, als er die Leitung des Gesamtbereichs Sport als Executive Vice President Sports übernahm, vorangetrieben hat.

Mit Burkhard Weber gibt es bei Sky erstmals einen Chefredakteur. Alle redaktionellen Themen von linear bis digital liegen damit in seiner Verantwortung. Er formt aus bislang drei getrennten Redaktionen eine Zentralredaktion. Dadurch werden die redaktionellen und programmlichen Stärken noch besser verzahnt. Der einstige RTL-Sportchef ist damit neben dem Live-Sport auch für den Free-TV-Sender Sky Sport News HD sowie für den Digital-Bereich redaktionell verantwortlich.

Roman Steuer: "Ein Sky Sport ist der 360-Grad-Blick auf ein Thema. Storytelling aus einer Hand. Für die Zuschauer bedeutet das konkret, dass sie ein Thema von nur einem Experten bzw. Autor komplett aufbereitet bekommen. Egal, ob für die Live-Berichterstattung, für unseren Free-TV-Sender Sky Sport News HD oder Digital."

So wird etwa der Kommentator der Live Bundesliga-Berichterstattung nach Spiel-Abpfiff gleichzeitig den Highlight-Clip produzieren - denn näher und unmittelbarer am Spiel dran war kein anderer als der Kommentator selbst.

Dominik Böhner wird Director Digital Sports Vom ersten Sendetag an lenkte Dominik Böhner als Redaktionsleiter Sky Sport News HD. Seit 1. Mai übernimmt er die unter Burkhard Weber neu geschaffene Position des Director Digital Sports. Damit ist der 41-Jährige für das neue Sky Sportportal - online, mobile, streaming - verantwortlich, das im Sommer gelauncht wird, sowie für den Bereich Sport Social Media, u.a. ist Sky der einzige Sportpublisher Deutschlands auf Snapchat.

Esther Henze verantwortet den neuen Bereich Program & Business Mit der Kampagne "Fußball im Herzen" hat Esther Henze nicht nur bewiesen, dass ihr Herz für die Bundesliga schlägt, sondern für den gesamten Sport. Als Vice President Program & Business ist sie vor allem für die Programmplanung und -entwicklung zuständig sowie für Konzeption und Vermarktung des neuen Sportportals. Zudem fungiert Esther Henze als zentrale Schnittstelle von Sky Sport für alle anderen Bereiche von Sky.

Außer Burkhard Weber und Esther Henze berichten künftig Alessandro Reitano, Vice President Sports Production und Gunnar Maevus, Vice President Sports Operations an Roman Steuer.

Auch in der Produktion wird sich bei Sky einiges ändern: Im Sommer wird das neue Sky Sendezentrum "Sky Sport HQ", die künftige Heimat aller Studio-Produktionen von Sky Sport, nach rund einem Jahr Bauzeit in Unterföhring in Betrieb genommen.

