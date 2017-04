Gemeinsames Serien-Powerhouse: HBO und Sky bündeln ihre Kräfte

Unterföhring (ots) -

- HBO und Sky gründen Partnerschaft zur Entwicklung gemeinsamer hochwertiger Serien - Mehrjährige Koproduktions-Partnerschaft im Umfang von 250 Millionen Dollar - Erste Projekte bereits in der Entwicklung

HBO und Sky, zwei der weltweit führenden Pay TV-Anbieter und Heimat hochgelobter Fernsehserien, schließen eine Partnerschaft, um gemeinsam hochwertige Programminhalte zu produzieren. Der Focus dieser neuen Kooperation liegt in der Produktion von Topserien, die sich durch fesselnde Geschichten, einen beeindruckenden Cast und der Ausrichtung auf den internationalen Markt auszeichnen.

Erfahrene Experten beider Unternehmen werden für die Auswahl der Projekte verantwortlich sein. HBO und Sky sind offen für alle Vorschläge der kreativen Fernsehschaffenden in den USA und Europa, die zu den programmlichen Strategien von HBO Nordamerika und der Marke Sky Atlantic in Europa passen. Dies ist eine einzigartige Chance für Produktionsfirmen ihre Programme über zwei weltweit führende Entertainment-Marken auszustrahlen.

Ziel ist es, innerhalb der nächsten zwei Jahre einen konstanten Produktionsoutput zu erreichen und mindestens zwei Dramaserien pro Jahr in Auftrag zu geben. Die Ausstrahlung des ersten gemeinsamen Projektes ist bereits für das Jahr 2018 geplant. Die Partnerschaft bietet spannende Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen HBO und Sky, mit der Absicht, ihren Kunden einen exklusiven Zugang zu einigen der weltbesten TV-Produktionen im Bereich Drama zu bieten. Beide Unternehmen unterstreichen damit ihr Engagement kontinuierlich in Programminhalte zu investieren, für die sich ihre Kunden begeistern.

Die ersten gemeinsamen Projekte sind bereits in der Entwicklung, weitere Informationen dazu folgen in den kommenden Wochen.

Chairman und CEO von HBO, Richard Plepler sagt zur heutigen Vereinbarung: "Sky ist seit Langem ein fantastischer Partner und mit dieser neuen Vereinbarung vertiefen wir die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden großartigen Unternehmen, die eine lange Tradition in der Schaffung hochwertiger Programme für ihre Kunden haben. Gemeinsam repräsentieren wir das Beste im Fernsehen und gemeinsam werden wir die Messlatte für qualitativ hochwertige Pay-TV-Programme weiter erhöhen."

Jeremy Darroch, CEO von Sky fügt hinzu: "HBO und Sky teilen seit vielen Jahren eine gemeinsame kreative Kultur und eine gemeinsame Vision zur Entwicklung von hochwertigen Qualitätsserien. Diese Partnerschaft vertieft unsere Beziehung, stärkt unsere führende Position im Bereich Content, bietet außergewöhnliche Möglichkeiten für Independent-Produzenten und gewährleistet unseren Kunden noch mehr aufregendes Storytelling."

Über Sky Deutschland:

Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).

Über HBO:

Home Box Office, Inc ist die Premium-TV-Tochtergesellschaft von Time Warner Inc. und der weltweit erfolgreichste Pay TV Anbieter. Das Unternehmen präsentiert die beiden TV-Angebote HBO® und Cinemax® und erreicht damit circa 134 Millionen Abonnenten weltweit. Der Service umfasst zudem die SVOD-Produkte HBO On Demand®, Cinemax on Demand®, HBO GO®, MAX GO® sowie HD Feeds und Multiplexkanäle. HBO NOW®, der Standalone Premium Streamingservice, ermöglicht Endverbrauchern in den USA den sofortigen Zugang zum HBO Programm. International sind HBO Sender sowie die SVOD Angebote HBO On Demand® und HBO GO® in über 60 Ländern präsent. HBO® und Cinemax® Programme werden in über 150 Länder weltweit verkauft.

