"Kretzschmar - der Handball Talk" ab August auf Sky Sport News HD

- Die neue Sendung ab 27. August immer sonntags von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr direkt im Anschluss an das HBL-Topspiel für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD

- Stefan Kretzschmar: "Es war immer mein Wunsch, das auszuprobieren. Ich bin wahnsinnig aufgeregt und freue mich auf die Herausforderung"

- Roman Steuer: "Stefan Kretzschmar wird als Sky Experte und Moderator enorm dazu beitragen, dem Handball die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die dieser großartige Sport verdient"

Stefan Kretzschmar wird Moderator: Unter dem Titel "Kretzschmar - der Handball Talk" wird der neue Sky Experte ab dem 27. August immer sonntags von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Anschluss an das Topspiel mit prominenten Gästen über das aktuelle Handball-Geschehen diskutieren. Die neue Sendung wird für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.

Als Gastgeber wird "Kretzsche" immer drei Teilnehmer in der Runde begrüßen. Der Kreis der Gäste wird sich in der Regel aus aktiven Handballern, Trainern, Funktionären, Journalisten oder Prominenten zusammensetzen. Produziert wird die Sendung live in der Halle, aus der Sky davor auch das Topspiel des Spieltags überträgt.

Moderator und Sky Experte Stefan Kretzschmar: "Es wird eine bunte Mischung aus Gästen und Themen werden. In der Halle schaffen wir mit einem Ledersofa und Sesseln eine coole Kulisse. Die Rolle als Gastgeber ist eine neue für mich. Es war schon immer mein Wunsch, das auszuprobieren. Ich bin wahnsinnig aufgeregt und freue mich auf die Herausforderung."

Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland: "Stefan Kretzschmar steht nicht nur für Handball-Kompetenz, sondern auch für hohen Unterhaltungswert. Er wird als Sky Experte während der Live-Übertragungen und als Moderator im Free-TV auf Sky Sport News HD enorm dazu beitragen, dem Handball die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die dieser großartige Sport verdient."

Neben seiner eigenen Sendung wird der ehemalige Nationalspieler ab der Saison 2017/18 als Sky Experte die Spielen der DKB Handball-Bundesliga und der VELUX EHF Champions League auf Sky Sport analysieren.

Empfangsdetails zu Sky Sport News HD

Sky Sport News HD ist der erste und einzige 24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich. Mit seinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist Sky Sport News HD immer ganz nah dran am Geschehen und informiert über alle wichtigen Sportereignisse in Deutschland - umfassend und topaktuell. Der Sender berichtet ausführlich von den Trainingsplätzen der Bundesliga und 2. Bundesliga und überträgt die wichtigsten Pressekonferenzen live.

Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.

Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen die Empfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver, IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tuner führen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist Sky Sport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Bei älteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktiv durchzuführen.

In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in der Senderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts. Zuschauer haben aber die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihre Wunschposition in der Senderliste zu programmieren.

Für Sky Kunden ist Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf den Sendeplätzen 200 (HD) und 250 (SD) zu finden.

Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.

