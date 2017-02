Der große Fußball-Marathon bei Sky: in den kommenden sechseinhalb Wochen überträgt Sky 237 Partien der besten Fußball-Wettbewerbe live

Unterföhring (ots) -

- Im Zeitraum von Freitag, 3.2. bis Montag, 20.3. zeigt Sky an 44 von 46 Tagen Spitzenfußball live

- Insgesamt 237 Begegnungen aus Bundesliga, 2. Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Europa League, DFB-Pokal und Österreich live, 218 davon in Deutschland exklusiv

- Sky für jedermann: mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Begegnungen live dabei sein

Gleich zu Beginn des Fußballjahres 2017 lässt Sky die Herzen aller Fans höher schlagen. Im Zeitraum von Freitag, 3. Februar bis Montag, 20. März hat Sky an 44 von 46 Tagen Live-Fußball im Programm.

Insgesamt überträgt Sky innerhalb dieser sechseinhalb Wochen 237 Spiele live, 218 davon in Deutschland exklusiv. Ohne Nachspielzeit und mögliche Verlängerungen rollt der Ball bei Sky damit allein in diesem Zeitraum 21.330 Minuten live. Zeit zum "Verschnaufen" haben die Zuschauer lediglich an den beiden Donnerstagen, 9. Februar und 2. März.

Während dieses Fußball-Marathons beinhaltet das Fußball-Angebot bei Sky den 19. bis 25. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga, das Achtelfinale der UEFA Champions League sowie das Sechzehntel- und Achtelfinale der UEFA Europa League, das Achtel- und Viertelfinale des DFB-Pokals und den 21. bis 26. Spieltag der österreichischen Bundesliga.

Aber auch die Anhänger anderer Sportarten kommen bei Sky in den kommenden Wochen nicht zu kurz: Im genannten Zeitraum überträgt Sky 15 Handballspiele der deutschen Klubs in der EHF Champions League, vier Tennisturniere von der ATP Tour und 13 Golfturniere der US PGA Tour und der European Tour - alle live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Am 24. März startet dann ebenfalls live bei Sky die Formel 1 in die neue Saison.

Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußball- und Sportfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.

Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.

Der Fußball-Marathon bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket im Überblick:

Bundesliga: Alle 63 Spiele des 19. bis 25. Spieltags auf Sky Sport Bundesliga HD, alle 63 live nur bei Sky

2. Bundesliga: Alle 63 Spiele des 19. bis 25. Spieltags auf Sky Sport Bundesliga HD, 56 davon live nur bei Sky

UEFA Champions League: Alle 16 Spiele des Achtelfinals auf Sky Sport HD, 12 davon live nur bei Sky

UEFA Europa League: Alle Spiele der deutschen Vereine und ausgewählte Spitzenspiele des Sechzehntel- und Achtelfinals auf Sky Sport HD

Abonnenten des Sky Sport Pakets stehen auf sky.de/livestream auch alle weiteren der insgesamt 48 Begegnungen zur Verfügung - insgesamt 44 davon live nur bei Sky

DFB-Pokal: Alle 12 Spiele des Achtel- und Viertelfinals auf Sky Sport HD, 8 davon live nur bei Sky

tipico Bundesliga (Österreich): Alle 30 Spiele des 21. bis 26. Spieltags auf Sky Sport Austria und Sky Sport HD, alle 30 live nur bei Sky

Sky Go Erste Liga (Österreich): Die 5 Topspiele des 21. bis 25. Spieltags auf Sky Sport Austria und Sky Sport HD, alle 5 live nur bei Sky

