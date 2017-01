Ein Hasch-Dealer unterwegs in New York City: "High Maintenance" im Januar auch auf Deutsch

"High Maintenance" ab 25.1. exklusiv auf Sky Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) -

- Die TV-Version der gleichnamigen Webserie ab 25. Januar wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic HD - Parallel auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar - Kreiert von Ben Sinclair ("Sisters") und seiner Ehefrau Katja Blichfeld ("30 Rock")

Ein Hasch-Dealer und seine exzentrische New Yorker Kundschaft: "High Maintenance" gewährt einen entlarvenden und humorvollen Blick hinter die Türen neurotischer Bürger der US-Küsten-Metropole. Die auf der gleichnamigen Webserie basierende, sechsteilige Comedyserie ist ab 25. Januar wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic HD zu sehen, immer mittwochs um 21.30 Uhr. Parallel zur linearen Ausstrahlung stehen ab morgen die ersten drei Episoden und ab 1. Februar auch die restlichen drei Episoden im Zweikanalton auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.

"Was gibt es Besseres als den Winterblues gemütlich auf dem heimischen Sofa mit einer guten HBO-Comedy zu vertreiben?", fragt Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning Sky Deutschland. "Jede einzelne der sechs halbstündigen Episoden von 'High Maintenance' gewährt dem Zuschauer einen Blick hinter die Wohnungstür der unterschiedlichsten New Yorker und deren Versuche, ihre Großstadtneurosen zu überwinden. Fein beobachtet, herrlich skurril und manchmal melancholisch. Ein echter Geheimtipp für Fans tiefgründiger Comedys."

Über "High Maintenance":

Ein New Yorker Hasch-Dealer bedient eine Reihe illustrer New Yorker, deren Neurosen so unterschiedlich sind wie der Big Apple selbst. Mit seinem Fahrrad düst "The Guy" (Ben Sinclair) durch die Häuserschluchten in und um Manhattan, um seine kunterbunte Kundschaft mit Marihuana zu versorgen. Dabei bringt die Serie den Zuschauern das Zuhause und die jeweilige Lebensweise der urbanen Charaktere näher, die alle ganz unterschiedliche Gründe haben, die Dienste von "The Guy" in Anspruch zu nehmen. Jede Episode erzählt in rasant humoristischer und hintergründiger Art und Weise eine bis drei Geschichten der neurotischen, aus allen Gesellschaftsschichten stammenden Kundschaft. Witzig, einfühlsam und treffend charakterisiert, geht es dabei um Themen wie die Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung, das Auf und Ab von Freundschaften Erwachsener bis hin zu den Herausforderungen, das eigene Leben mit Facebook und Co. zu ordnen.

Kreiert, geschrieben und inszeniert vom Ehepaar Ben Sinclair und Katja Blichfeld, feierte "High Maintenance" im Jahr 2012 zunächst als Webserie im Internet Premiere und wurde unter anderem 2015 mit dem WGA Award als bestes Kurzformat in den Neuen Medien ausgezeichnet. Neben Ben Sinclair sind zahlreiche Stars und New Yorker Theaterschauspieler in Gastrollen zu sehen. Darunter Michael Cyril Creighton ("Spotlight"), Yael Stone ("Orange is the New Black"), Dan Stevens ("Downton Abbey"), Heléne Yorke ("Masters of Sex"), Greta Lee ("Girls") sowie Amy Ryan ("Gone Baby Gone") und Peter Friedman ("The Affair").

Facts:

Originaltitel: "High Maintenance", Comedyserie, 6 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2016. Regie: Ben Sinclair, Katja Blichfeld. Drehbuch: Ben Sinclair, Katja Blichfeld. Ausführende Produzenten: Ben Sinclair, Katja Blichfeld, Russel Gregory. Darsteller: Ben Sinclair, Max Jenkins, Heléne Yorke, Keilyn Durrel Jones, Kevin Mambo, Katja Blichfeld, Amy Ryan, Marisol Miranda, Greta Lee, Michael Cyril Creighton, Yael Stone, Dan Stevens, Peter Friedman.

Ausstrahlungstermine:

Ab 25.1.2017 immer mittwochs um 21.30 Uhr wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic HD sowie ab 25.1. die ersten drei Episoden und ab 1.2. auch die restlichen drei Episoden auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD präsentiert die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "True Detective" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", "Dexter" oder "Californication", sowie ausgewählte Produktionen wie "Masters of Sex" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Über Sky On Demand:

Mit Sky On Demand erhalten Abonnenten mit einem Sky+ Receiver ohne Zusatzkosten Zugang zu ihrem Sky Programm auf Knopfdruck: Tausende Inhalte, inklusive der aktuellsten Filme, Serienhits und Sky Eigenproduktionen, hochwertige Dokumentationen, zahlreiche Kindersendungen sowie exklusive Sporthighlights und die Bundesliga Collection auf Abruf und ohne Werbeunterbrechung. Dafür müssen Kunden lediglich den Sky+ Festplattenreceiver mit dem Internet verbinden - per Sky WLAN-Modul oder Netzwerkkabel - und den blauen Knopf auf ihrer Fernbedienung drücken. Als Teil des Sky Entertainment Pakets können damit zusätzlich komplette Staffeln der neuesten und besten Serien unter Sky Box Sets abgerufen werden.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf der Facebookseite www.facebook.com/DeineSkySerien.

Über Sky Deutschland:

Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).

Pressekontakt:

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell