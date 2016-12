Binge-Watching unterm Tannenbaum: Sky präsentiert an Weihnachten Marathons mit "Westworld" und "The Young Pope"

Sky präsentiert "The Young Pope" Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

- Am 25. und 26. Dezember jeweils fünf Episoden der beiden Serien nonstop - "Westworld" erstmals in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln - Sky Original Production "The Young Pope" von Oscarpreisträger Paolo Sorrentino - Auch abrufbar auf Sky Ticket, Sky On Demand und Sky Go

22. Dezember 2016 - Für Serienfans schnürt Sky an Weihnachten ein ganz besonderes Programmpaket: Die von Kritikern hochgelobte Western-Sci-Fi-Serie "Westworld" sowie die Sky Original Production "The Young Pope" sind am ersten und zweiten Feiertag als Marathonprogrammierung mit jeweils fünf Episoden am Stück auf Sky Atlantic HD zu sehen. Los geht es um 15 Uhr mit "The Young Pope", direkt um 20 Uhr geht es mit "Westworld" weiter. Beide Serien sind wie gewohnt auch auf Sky Ticket, Sky On Demand und Sky Go verfügbar. "Für alle Zuschauer, die es sich an Weihnachten mit heißem Tee und Plätzchen auf dem Sofa gemütlich machen und die besten Serien anschauen wollen, bieten wir unsere beiden absoluten Topproduktionen 'The Young Pope' und 'Westworld' zum Binge-Watching an", sagt Marcus Ammon, Senior Vice President Fiction bei Sky. "Wir freuen uns, dass wir dabei auch einen Wunsch unserer Abonnenten erfüllen und 'Westworld' in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln zeigen. Die synchronisierte Fassung wird es dann ab 2. Februar 2017 auf Sky Atlantic HD geben."

Über "The Young Pope":

Lenny Belardo alias Papst Pius XIII., ist der erste amerikanische Papst der Geschichte. Dass die Wahl auf den jungen und charmanten Mann fiel, wirkt wie das Ergebnis einer einfachen aber effektiven Medien-Strategie des Konklaves. Doch der Schein kann trügen, gerade dort, wo Menschen das große Mysterium Gottes zur Richtschnur ihrer eigenen Existenz erklärt haben. Die Rede ist vom Vatikan und dem inneren Führungszirkel der katholischen Kirche. Und wie sich herausstellt, ist der mysteriöseste und widersprüchlichste Charakter von allen Papst Pius XIII. selbst. Gleichzeitig raffiniert und naiv, altmodisch und modern, zweifelnd und entschieden, ironisch, pedantisch, verletzt und unbarmherzig, versucht er diesen für einen Menschen so unsagbar einsamen Weg als Papst zurückzulegen, um Gott für die Menschheit und für sich selbst zu finden. Die Serie wird produziert von Wildside und koproduziert von Haut et Court TV sowie Mediapro. Als Ausführende Produzenten fungieren bei Wildside Lorenzo Mieli, Mario Gianani und John Lyons, bei Haut et Court TV Caroline Benjo, Carole Scotta und Simon Arnal; Jaume Roures und Javier Mendez für Mediapro sowie Nils Hartmann, Roberto Amoroso und Sonia Rovai für Sky Italia. Für den internationalen Vertrieb zeichnet FreemantleMedia International verantwortlich.

Über "Westworld":

"Westworld" ist ein riesiger Freizeitpark der Zukunft, der jedem Besucher die Erfüllung aller Wünsche und Gelüste verspricht. Traum und Wirklichkeit sind dabei genauso schwer voneinander zu trennen wie das Roboterpersonal von echten Menschen. Als diese künstliche Intelligenz beginnt, ein Bewusstsein zu entwickeln, wird für die Gäste des Parks aus dem Freizeitvergnügen eine lebensbedrohliche Gefahr. Die zehnteilige Sci-Fi-Dramaserie wird unter anderem produziert von J.J. Abrams ("Star Wars - Das Erwachen der Macht", "Star Trek"), Autor und Regisseur ist Jonathan Nolan ("Interstellar", "The Dark Knight"). In den Hauptrollen zu sehen sind Evan Rachel Wood ("Lang lebe Charlie Countryman"), Ed Harris ("Pollock", "Game Change - Der Sarah-Palin-Effekt"), Anthony Hopkins ("Das Schweigen der Lämmer"), James Marsden ("The D Train"), Luke Hemsworth ("Kill Me Three Times"), Thandie Newton ("L.A. Crash") und Jeffrey Wright ("Boardwalk Empire"). "Westworld" basiert lose auf dem gleichnamigen Film aus den 1970er-Jahren, für den Romanautor Michael Chrichton das Drehbuch schrieb und die Regie übernahm.

Ausstrahlungstermine:

"The Young Pope": 25./26.12.2016, jeweils ab 15.00 Uhr fünf Episoden nonstop, wahlweise auf Deutsch oder Englisch.

"Westworld": 25./26.12.2016, jeweils ab 20.00 Uhr fünf Episoden nonstop, in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Ab 2.2.2017, donnerstags um 21.00 Uhr wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Ska Atlantic HD und parallel dazu auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Californication", sowie ausgewählte Produktionen wie "Masters of Sex" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Über Sky On Demand:

Mit Sky On Demand erhalten Abonnenten mit einem Sky+ Receiver ohne Zusatzkosten Zugang zu ihrem Sky Programm auf Knopfdruck: Tausende Inhalte, inklusive der aktuellsten Filme, Serienhits und Sky Eigenproduktionen, hochwertige Dokumentationen, zahlreiche Kindersendungen sowie exklusive Sporthighlights und die Bundesliga Collection auf Abruf und ohne Werbeunterbrechung. Dafür müssen Kunden lediglich den Sky+ Festplattenreceiver mit dem Internet verbinden - per Sky WLAN-Modul oder Netzwerkkabel - und den blauen Knopf auf ihrer Fernbedienung drücken. Als Teil des Sky Entertainment Pakets können damit zusätzlich komplette Staffeln der neuesten und besten Serien unter Sky Box Sets abgerufen werden.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf der Facebookseite www.facebook.com/SkySerien.

Über Sky Deutschland:

Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).

