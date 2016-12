Vor-Ort-Service von Sky zum dritten Mal in Folge vom TÜV mit "sehr gut" bewertet

Unterföhring (ots) -

- Vor-Ort-Service steigert sich noch weiter und erzielt bislang bestes Ergebnis - Note "sehr gut" für Vor-Ort-Service von Sky - Mehr als 90 Prozent der Sky Kunden sind "sehr zufrieden" oder "zufrieden" - 93,5 Prozent der Befragten würden den Vor-Ort-Service weiterempfehlen

21. Dezember 2016 - Zum dritten Mal in Folge wurde der Vor-Ort-Service von Sky vom TÜV Saarland mit der Bestnote "sehr gut" bewertet. Gemessen wurde die Kundenzufriedenheit für die Dienstleistungen Problembehebung und Installationsservice des Sky Field Services bei Sky Kunden Zuhause.

Das TÜV-Siegel basiert auf einer repräsentativen Kundenumfrage bei Sky Abonnenten, die den Vor-Ort-Service unmittelbar vor der Befragung selbst in Anspruch genommen hatten. Das Gesamturteil fällt rundum positiv aus: 91,5 Prozent der Befragten sind mit den Leistungen insgesamt "sehr zufrieden" oder "zufrieden". Im Fokus standen unter anderem die Verständlichkeit der Erklärung der Problemlösung, die Einweisung in das Gerät und das Engagement des Service-Technikers: In all diesen Bereichen konnten die Sky Techniker überzeugen. Rund 95 Prozent der Befragten vergaben in diesen Kategorien die Bestwertungen "sehr zufrieden" oder "zufrieden". Auch die Weiterempfehlungsbereitschaft fällt mit 93,5 Prozent hervorragend aus. Überzeugen konnte Sky darüber hinaus bei der Freundlichkeit des gesamten Teams sowie bei der Zeitdauer von Auftragserteilung bis zum Besuch eines Technikers beim Kunden.

Christian Patz, Vice President Supply Chain: "Unsere TÜV-Noten waren bereits in den Vorjahren sehr gut. Dass wir sie dieses Jahr noch einmal übertreffen konnten und so mit der Note 1,6 den bislang besten Wert aller Zeiten für den Vor-Ort-Service von Sky erzielt haben, ist eine großartige Bestätigung unserer Arbeit. Wir sehen die Ergebnisse der TÜV-Befragung als Ansporn, auch in Zukunft kontinuierlich daran zu arbeiten, unseren Vor-Ort-Service noch weiter zu verbessern - immer ganz im Sinne unserer Kunden."

Der Vor-Ort-Service von Sky ist für alle Dienstleistungen rund um den Sky Anschluss Zuhause bei Kunden verantwortlich: Die Sky Techniker unterstützen deutschlandweit beim fachgerechten Anschluss von Kabel- oder Satellitenreceiver, bei Problemlösungen, aber auch bei der kompletten Neuinstallation von Satellitenanlage inklusive Material und Anschluss.

Über Sky Deutschland:

Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).

Pressekontakt:

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell