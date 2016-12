Der Kult um "Die drei ???": nächste Kapitelweise-Folge am 14. Dezember auf Sky Arts HD

1 weiterer Medieninhalt

Folge 8 rund um "Die drei ???" - Moderator Florian Wagner mit "Bob Andrews"-Sprecher Andreas Fröhlich Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland/Sebastian Fery" Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) -

- Achte Episode der Literaturreihe "Kapitelweise" am Mittwoch, 14. Dezember, um 21.00 Uhr exklusiv auf Sky Arts HD und Sky Go

Unterföhring, 13. Dezember 2016 - In der achten Folge der Sky Arts Eigenproduktion "Kapitelweise" befasst sich Florian Wagner mit einer der bekanntesten deutschen Jugendbuchserien: "Die drei ???", deren Ursprung in den USA liegen. Seit 1979 erscheint sie im deutschsprachigen Raum nicht mehr allein in Buchform, sondern auch als Hörspiel und zählt mittlerweile über 180 Folgen. Kaum einer, der die Stimmen von Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews nicht schon seit früher Jugend kennt. Keine Frage: "Die drei ??? genießen generationen-übergreifend Kultstatus. Die "Kapitelweise"-Episode mit dem Titel "Jugendbuch macht Kinder froh und Erwachsene ebenso" ist am 14. Dezember um 21.00 Uhr exklusiv auf Sky Arts HD zu sehen. Die Sendung ist zudem zeitlich und räumlich flexibel über Sky Go abrufbar.

Kurz vor Weihnachten trifft Moderator Florian Wagner "Bob Andrews"-Sprecher Andreas Fröhlich, der sich selber "Hörspieler" nennt. Außerdem spricht Wagner mit André Marx, dem Hauptautor eines mehrköpfigen Teams, das sich regelmäßig Geschichten über die drei Jungdetektive einfallen lässt. Auf einer Live-Lesung lernt Florian zudem die Geräuschemacherin Almut Schwacke kennen. Sie verleiht den Hörspielen die passende Soundkulisse, indem sie u.a. mit vielen Türen knarzt oder mit verschiedenen Schuhen auf unterschiedlichstem Untergrund läuft. In der Folge "Jugendbuch macht Kinder froh und Erwachsene ebenso" kommt auch Europa Verlag Geschäftsführer Arndt Seelig zu Wort. Als solcher verantwortet er die Hörspiele und erklärt den gigantischen Erfolg der "drei ???" aus dem fiktiven kalifornischen Ort Rocky Beach.

Über "Kapitelweise":

Das Literaturformat "Kapitelweise" ist die erste deutsche Sky Arts Eigenproduktion und stellt deutschsprachige Autoren hinter den bekanntesten Bucherfolgen im deutschsprachigen Raum vor: Was bewegt sie, woraus ziehen sie ihre Inspiration und was macht ihre Geschichten aus? Moderator Florian Wagner interviewt dabei nicht nur die Autoren selbst, sondern auch die Menschen in ihrem Umfeld - Literaturagenten, Mentoren, Musen - und schafft es, die Literaten in einem neuen Kontext zu zeigen. Somit entsteht ein ganz persönliches und kunstvolles Porträt der Schriftsteller und ihrer Bücher.

Über Sky Arts:

Sky Arts ist die neue Adresse für Kunst und Kultur in Deutschland. Der Sender präsentiert die aufregende Kunst- und Kulturwelt in Reportagen und Dokumentationen mit Fokus auf Fotografie, Architektur, bildende Künste, Literatur, Tanz und klassische Musik. Das Angebot von Sky ist für Sky Kunden im Entertainment Paket erhältlich und empfangbar über Satellit, ausgewählte private Kabelnetzbetreiber und IPTV. Als besondere Aktion zum Launch ist der Sender bis einschließlich 23. Januar 2017 für alle Sky Kunden freigeschaltet. Zudem sind die Inhalte von Sky Arts über die innovativen Services Sky Go und Sky On Demand zeitlich und räumlich flexibel verfügbar.

Über Sky Deutschland:

Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).

Pressekontakt:

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell