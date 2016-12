Wird Daniel Holdens Geheimnis gelüftet? Die vierte und finale Staffel von "Rectify" im Dezember exklusiv auf Sky

(L to R) JD Evermore as Sheriff Carl Daggett, Jake Austin Walker as Jared Talbot, Luke Kirby as Jon Stern, Abigail Spencer as Amantha Holden, Aden Young as Daniel Holden, Clayne Crawford as Ted Talbot Jr, Adelaide Clemens as Tawney Talbot, J Smith-Cameron as Janet Talbot, Bruce McKinnon as Ted Talbot Sr - Rectify _ Season 4, Gallery - Photo ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) -

- Die letzten acht Episoden ab 8. Dezember exklusiv auf Sky Atlantic HD - Parallel verfügbar auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket Das packende und nuancierte Psychodrama von Ray McKinnon ("Deadwood", "Sons of Anarchy") - Mit dem herausragenden Aden Young ("Killer Elite", "The Starter Wife") als Ex-Häftling, der das Leben in Freiheit wieder lernen muss

Als 18-Jähriger wird er wegen des Mordes an seiner Freundin zum Tode verurteilt, nach 19 Jahren isolierter Haft in der Todeszelle kommt Daniel frei und muss sich in einer ihm fremden Welt zurecht finden und gegen Vorurteile kämpfen. Sky präsentiert die ruhig und packend erzählte letzte Staffel der bei Kritikern hoch gelobten Serie "Rectify" ab 8. Dezember. Die finalen acht Episoden sind immer donnerstags um 22.00 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie flexibel über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar. Über die drei letztgenannten Empfangswege stehen auch die Staffeln eins und zwei auf Box Sets bereit.

Über "Rectify":

Lange kämpfte Ex-Todeskandidat Daniel Holden (Aden Young) nach seiner Freilassung um die endgültige Rehabilitation sowie um ein neues Leben in der Freiheit. Das Misstrauen der Bewohner in seiner Heimatstadt und der Ehrgeiz des Senators Roland Foulkes (Michael O'Neill) lassen Daniel und seine traumatisierte Familie nicht zur Ruhe kommen. Vom Druck auf ihn und seine Familie zermürbt, lässt sich Daniel auf einen folgenschweren Deal ein: Er bekennt sich schuldig und muss den Staat Georgia innerhalb von 30 Tagen verlassen. Ein Schock vor allem für seine Mutter Janet (J. Smith-Cameron), die sich nicht mit der Verbannung abfinden kann, und für Amantha (Abigail Spencer), in deren Leben sich von nun an nicht mehr alles um den Kampf für die Unschuld ihres Bruders dreht. Daniel beginnt mittlerweile ein neues Leben in einem Heim für Exhäftlinge in Nashville, Tennessee. Auf sich allein gestellt, tut er sich weiterhin schwer, in seinem Leben in Freiheit Fuß zu fassen. Auch bei seiner Familie, die er zurücklassen musste, heilen die Wunden nur langsam. Trotzdem müssen alle einen Weg finden, sich mit den quälenden Umständen zu arrangieren und nach vorne zu schauen.

Die finale Staffel der meisterhaften und aufwühlenden Dramaserie "Rectify" von Ray McKinnon ("Deadwood", "Sons of Anarchy") steuert nun auf den letzten Höhepunkt zu. Obwohl erneut die Frage nach Schuld oder Unschuld gestellt wird, fokussiert sich die Serie aber mehr darauf, welche Auswirkungen die Geschehnisse auf Daniel haben und welchen Einfluss er damit auf seine Umgebung und seine Familie ausübt. Erneut begeistert das großartige Ensemble, unter anderem mit Neuzugang Caitlin Fitzgerald, bekannt als betrogene Ehefrau Libby Masters aus "Masters of Sex", sowie allen voran Aden Young ("The Starter Wife", "Killer Elite"), dessen eindringliche, stoische Darstellung geradewegs unter die Haut geht. Die ruhig erzählte Serie beindruckt vor allem durch die Art und Weise, wie Stimmungen und Gedanken ohne Worte vermittelt werden und dem Zuschauer somit intensiver im Gedächtnis bleiben. In den USA zeigte sich die Presse von "Rectify" einhellig begeistert: "Die Serie fühlt sich an wie großes Kino, mit jeder Menge hervorstechender bewegender Momente", schwärmte die Chicago Sun-Times, und die Los Angeles Times meinte gar: "Es ist nicht nur gutes Fernsehen, es ist eine Offenbarung."

Facts:

Originaltitel: "Rectify", Dramaserie, USA 2016, 4. Staffel, 8 Episoden à ca. 60 Min. Schöpfer und Drehbuchautor: Ray McKinnon. Ausführende Produzenten: Ray McKinnon, Melissa Bernstein, Mark Johnson. Ko-Ausführender Produzent: Marshall Persinger. Produzent: Colin Walsh. Regie: Stephen Gyllenhaal. Darsteller: Aden Young, Abigail Spencer, J. Smith Cameron, Luke Kirby, Clayne Crawford, Adelaide Clemens, Bruce McKinnon, Jake Austin Walker, Michael O'Neill, Caitlin Fitzgerald.

Ausstrahlungstermine:

Staffel vier ab 8. Dezember 2016, donnerstags, 22.00 Uhr, auf Sky Atlantic HD sowie parallel auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. Staffeln eins und zwei derzeit auf Sky Box Sets über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.

