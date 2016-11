Magische Reichweiten für "Sky Cinema Harry Potter HD"

Unterföhring (ots) -

- Erfolgreichste Sonderprogrammierung in der Sendergeschichte - Insgesamt 12,86 Millionen Kontakte während zweiwöchiger Laufzeit vom 4. November bis 20. November 2016 - 2,76 Millionen unterschiedliche Kontakte (Z3+), durchschnittlich 432.000 Kontakte pro Sendetag - Mit acht Prozent höchster nichtlinearer Nutzungsanteil unter allen bisherigen Pop-up-Channels - Versechsfachung des Tagesmarktanteils von Sky Hits

Unterföhring, 28. November 2016 - Harry Potter hat die Sky Zuschauer verzaubert und das beweisen die zusammenfassenden Reichweiten der Sonderprogrammierung. Vom 4. bis zum 20. November wurde der Sender Sky Hits in den Pop-up-Channel "Sky Cinema Harry Potter HD" verwandelt. In dieser Zeit wurden rund um die Uhr alle acht Filme des Fantasy-Epos von Warner Bros. Entertainment gezeigt. Die Sonderprogrammierung erreichte in den zwei Wochen eine Kontaktsumme von 12,86 Millionen Kontakten. Pro Sendetag wurde "Sky Cinema Harry Potter HD" von 432.000 verschiedenen Zuschauern eingeschaltet, insgesamt sahen 2,76 Millionen unterschiedliche Zuseher die Harry-Potter-Filme. Damit war die Sonderprogrammierung die erfolgreichste in der Sendergeschichte. Sky Hits konnte die Tagesreichweite als Pop-up-Channel verdoppeln und den Tagesmarktanteil versechsfachen.

Der beliebteste Film bei den Zuschauern war der sechste Film der Reihe "Harry Potter und der Halbblutprinz" mit 1,28 Millionen Kontakten. Gesehen wurden die Potter-Filme zu 91 Prozent live linear zu Hause. 8 Prozent der Kontakte wurden nichtlinear erzeugt, davon 6 Prozent via Sky On Demand und 2 Prozent via Sky Go.

Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning Sky Deutschland: "Die magischen Reichweiten von 'Sky Cinema Harry Potter HD' unterstreichen das große Interesse unserer Abonnenten an außergewöhnlichen Eventprogrammierungen. Nach den Erfolgen unserer Pop-up-Channels zu den Star-Wars-, James-Bond- und Disney-Prinzessinnen-Filmen haben wir erneut ein herausragendes Programmevent für die ganze Familie geschaffen."

Für Werbetreibende bieten Pop-up-Channel vielfältige Möglichkeiten, Marken und Werbebotschaften in einem aufmerksamkeitsstarken Programmumfeld zu inszenieren. Audible, führender Anbieter und Produzent digitaler Hörbücher und Hörspiele, hatte ein umfassendes Sponsoring platziert, um auf das Hörerlebnis Harry Potter aufmerksam zu machen. Das Sponsoring beinhaltete ein Trailer- & Programmsponsoring sowie Präsenzen auf Sky Go und Sky On Demand.

Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Erneut haben wir eine einzigartige Sonderprogrammierung geschaffen und ganz starke Reichweiten erzielt. Pop-up-Channels auf Sky sind eine Erfolgsgeschichte." Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media: "Mit den Harry-Potter-Filmen haben wir wieder die ganze Familie vor die Bildschirme gebracht. Besonders auffällig ist auch der hohe nichtlineare Anteil - unsere Abonnenten schätzen die neue Freiheit, die Filme zeit- und ortsunabhängig anzuschauen".

