Neue Sky Arts HD Eigenproduktion "Kunst.Stoff" - moderiert von Musiker Christopher von Deylen und Schriftstellerin Kat Kaufmann

- "Kunst.Stoff" ab 19. Januar 2017 einmal monatlich exklusiv auf Sky Arts HD in Deutschland und Österreich - Bekannte Protagonisten aus der Kunst-Szene als Gäste der ersten Episode: Sammler Christian Boros, Galerist Johann König und Künstler Christian Awe - Musiker Christopher von Deylen ("Schiller") und Schriftstellerin Kat Kaufmann moderieren das Format 25. November 2016 - Kontrovers, provokativ und mutig: Sky Arts HD präsentiert mit "Kunst.Stoff" eine brandneue deutsche Eigenproduktion. Musiker Christopher von Deylen ("Schiller") und Schriftstellerin Kat Kaufmann moderieren das Format, bei dem kontroverse Diskussionen entstehen. Die Sendung nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise, auf der Kunst offen hinterfragt wird. In der ersten Episode erläutern Christan Boros, Johann König und Christian Awe ihre Sichtweisen zu dem Thema "Wie wird Kunst sichtbar?": Christian Boros, einer der bedeutendsten deutschen Sammler für zeitgenössische Kunst sagt: "Kunst ist dazu geschaffen worden, betrachtet zu werden. Sie darf nicht in Kisten und Lagerräumen verschwinden, sondern muss gezeigt werden. Sammeln verpflichtet." Der Galerist Johann König baute seine Galerie auf, obwohl für ihn die Kunstwerke kaum sicherbar waren, da er seit einem schweren Unfall in seiner Kindheit fast blind ist. Künstler Christian Awe war früher Teil der Berliner Street-Art- und Graffitiszene, jetzt ist seine Kunst Teil des klassischen Kunstbetriebs und damit in einem ganz anderen Kontext für die Gesellschaft sichtbar. "Kunst.Stoff" startet am 19. Januar 2017 exklusiv auf Sky Arts HD und ist danach einmal im Monat mit einer neuen Episode zu sehen. Die Sendung ist zudem räumlich und zeitlich flexibel auf Sky Go abrufbar. Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels Sky Deutschland: "Unsere nächste lokale Eigenproduktion 'Kunst.Stoff' traut sich, bedeutende Kunst zu hinterfragen. Kunst liegt immer im Auge des Betrachters und das wollen wir mit diesem Format zeigen. Dem Zuschauer werden unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen von verschiedenen Kunst-Experten näher gebracht. Und vielleicht schaffen wir es dadurch, dass unsere Zuschauer nach jeder Episode eine neue Sicht auf die Themen haben." Christopher von Deylen ("Schiller"), Musiker und Moderator: "Die Neugier gewinnt immer. Meine neue Rolle als Moderator und Gesprächspartner empfinde ich als wundervolle Herausforderung. Ich bin wirklich glücklich, hier gemeinsam mit der bezaubernden Kat Kaufmann mitwirken zu dürfen und freue mich auf viele unerwartete Begegnungen mit Menschen, die Spannendes im Schilde führen. Die Reise geht weiter." Kat Kaufmann, Schriftstellerin und Moderatorin: "Ich will ehrlich sein: Meine Arbeit findet in Einsamkeit vor dem Bildschirm eines Computers statt. Manchmal findet sich nicht genug Zeit für Schlaf. Nein, oft. Manchmal findet sich nicht einmal die Zeit für soziale Kontakte. Nein. Das auch eher oft. Und deshalb freue ich mich, einmal im Monat einen lokallosen Lokaltermin zu haben, um ausgiebig zu baden, und meine Künstlerkollegen zu besuchen. Mit Kamera und Fragen. Und gleichzeitig Jene, die diese Welt nur von außen kennen, tiefer in das Innere rein zu nehmen." Christopher von Deylen ist Musiker, Komponist und Musikproduzent. Er ist Gründer des erfolgreichen Musikprojekts "Schiller", mit dem er 2017 auf Tour geht und die von Sky präsentiert wird. Kat Kaufmann ist eine Komponistin, Schriftstellerin und Fotografin, die vornehmlich wegen ihres mit dem ASPEKTE-Literaturpreis ausgezeichneten Romandebüts "Superposition" in die Öffentlichkeit geriet. Geboren in St. Petersburg, lebt und arbeitet sie in Berlin, dem Schmelztiegel der Kunst und Kulturen. Über Sky Arts HD: Sky Arts HD ist die neue Adresse für Kunst und Kultur in Deutschland und Österreich. Der Sender, der linear, aber auch über Sky On Demand und Sky Go verfügbar ist, präsentiert die aufregende Kunst- und Kulturwelt in Reportagen und Dokumentationen mit Fokus auf Fotografie, Architektur, Urban Arts, bildenden Künsten, Literatur, Tanz, klassische Musik und Konzertübertragungen. Sky Arts HD ist für alle Sky Kunden bis einschließlich 23. Januar 2017 frei empfangbar, danach ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Sky Arts HD ist im Vereinigten Königreich, Irland und Italien bereits seit Langem erfolgreicher Teil des Sky Programmportfolios.

