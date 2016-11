Kontert Kiel die Klatsche vom Wochenende? Das Nordderby SG Flensburg-Handewitt gegen THW Kiel am Mittwoch live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -

- Die Sky Experten Heiner Brand und Martin Schwalb ab 18.00 Uhr in der Flens-Arena im Einsatz

- Der 8. Spieltag der EHF Champions League auch mit Rhein-Neckar Löwen bei Vardar Skopje am Samstag live

Nordderby, die Dritte: Zum dritten Mal innerhalb von nur zehn Tagen treffen am Mittwoch die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel aufeinander. Nachdem die Kieler das Bundesliga-Duell in eigener Halle knapp für sich entscheiden konnten, schlugen die Flensburger am vergangenen Sonntag in der Velux EHF Champions League zurück und gewannen in Kiel deutlich. Sky berichtet am Mittwoch ab 18.00 Uhr live vom erneuten Aufeinandertreffen der beiden Rivalen in der Flens-Arena.

Moderator Jens Westen und Sky Experte Heiner Brand analysieren das Nordderby auf dem Parkett. Karsten Petrzika, Sky Experte Martin Schwalb und Schiedsrichter-Experte Frank Wenz führen durch die 60 Minuten.

Die Rhein-Neckar Löwen am Samstag live bei Sky

Neben dem Duell im Norden steht am Samstag auch der dritte deutsche Vertreter vor einer schweren Aufgabe. Die Rhein-Neckar Löwen treten bei Vardar Skopje an. Die Mazedonier führen derzeit die Gruppe B an und konnten bei den Löwen am vergangenen Donnerstag klar gewinnen. Sky berichtet ab 17.15 Uhr live aus Skopje, wo Karsten Petrzika und Sky Experte Pascal Hens durch die Begegnung führen.

Der 8. Spieltag der VELUX EHF Champions League live bei Sky:

Mittwoch:

18.00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel auf Sky Sport 2 HD

Moderator: Jens Westen, Sky Experte: Heiner Brand, Kommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Martin Schwalb

Samstag:

17.45 Uhr: Vardar Skopje - Rhein-Neckar Löwen auf Sky Sport 1 HD

Kommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Pascal Hens

