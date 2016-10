Zweite Staffel der paneuropäischen Sky Arts HD Eigenproduktion "Master of Photography": Caroline Hunter, Darcy Padilla und Oliviero Toscani in der Jury

Unterföhring (ots) -

- In der zweiten Staffel der achtteiligen TV-Show "Master of Photography" kämpfen Kandidaten erneut um den Titel "Bester Fotograf Europas" und um 150.000 Euro - Juroren: Oliviero Toscani, Caroline Hunter, Darcy Padilla - "Master of Photography" in Deutschland und Österreich ab Frühjahr 2017 exklusiv auf Sky Arts HD und über Sky Go flexibel abrufbar - Einreichungsphase verlängert bis zum 7. November auf www.masterofphotography.tv 27. Oktober 2016 - Der Kampf um den Titel "Bester Fotograf Europas" geht exklusiv auf Sky Arts HD in die zweite Runde. Die international bekannten Fotografen Darcy Padilla und Oliviero Toscani sowie die weltweit geschätzte Fotoredakteurin Caroline Hunter bilden die Jury der zweiten Ausgabe von "Master of Photography", des ersten europäischen TV-Wettbewerbs Europas für Fotografen, der zeitgleich in allen fünf Sky Territorien (Italien, UK, Irland, Deutschland und Österreich) ausgestrahlt wird. Sie werden gemeinsam die besten und neuen europäischen Fotografen auswählen und den höchstdotierten Preis verleihen, der jemals in einem europäischen Fotowettbewerb vergeben wurde: 150.000 Euro. Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels Sky Deutschland: "Mit 'Master of Photography' haben wir den Sender Sky Arts HD im Juli 2016 erfolgreich gestartet. Fotografie ist eine Kunst, die Menschen in jeder Altersklasse anspricht. Dieses Format bringt talentierte europäische Fotografen zusammen und gibt ihnen die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen und die Zuschauer in die vielfältige Welt der Fotografie zu entführen. Wir freuen uns sehr darauf, mit diesem spannenden Format in der gesamten Sky Gruppe in die zweite Runde zu gehen." In der Show, bei der wieder Stargäste - unter anderem internationale Fotografen und Prominente - auftreten, müssen sich die Kandidaten an verschiedenen Örtlichkeiten in ganz Europa einer Reihe an Aufgaben stellen und ihre Fähigkeiten in mehreren Stilen und Disziplinen demonstrieren. Talentierte Fotografen aus ganz Europa - sowohl Profis als auch Amateure - haben noch bis zum 7. November die Möglichkeit, sich auf www.masterofphotography.tv für die zweite Staffel zu bewerben. Sie wird im Frühjahr 2017 exklusiv auf Sky Arts HD ausgestrahlt und ist zudem räumlich und zeitlich flexibel auf Sky Go abrufbar. Die Produktion erfolgt durch den Sky Arts Production Hub, der speziell für die Entwicklung von hochqualitativen Kunst- und Kulturprogrammen für die 21,9 Millionen Sky Kunden in Deutschland, Österreich, UK, Irland und Italien ins Leben gerufen wurde. Der Sky Arts Production Hub hat sich auf die Entwicklung von paneuropäischen TV-Produktionen für alle Sky Märkte sowie auf lokale Auftragsproduktionen spezialisiert. Sky Arts mit seinen diversen Initiativen im Kunstbereich ist eines der ersten Projekte, die von der neuen europäischen Sky Gruppe vorangetrieben werden. Durch die Kooperation innerhalb der Sky Gruppe werden Stärken und Erfahrungen gebündelt, um die Vorreiterrolle von Sky im Bereich Content und Innovation weiter voranzutreiben. Über Sky Deutschland: Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016). Über Sky Arts HD: Sky Arts HD ist die neue Adresse für Kunst und Kultur in Deutschland und Österreich. Der Sender, der linear, aber auch über Sky On Demand und Sky Go verfügbar ist, präsentiert die aufregende Kunst- und Kulturwelt in Reportagen und Dokumentationen mit Fokus auf Fotografie, Architektur, Urban Arts, bildende Künste, Literatur, Tanz, klassische Musik und Konzertübertragungen. Sky Arts ist für alle Sky Kunden bis einschließlich 23. Januar 2017 frei empfangbar, danach ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Sky Arts ist im Vereinigten Königreich, Irland und Italien bereits seit Langem erfolgreicher Teil des Sky Programmportfolios.

