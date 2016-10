Sky Deutschland und Vodafone Deutschland verlängern Partnerschaft

Unterföhring (ots) -

- Sky Deutschland und Vodafone Deutschland haben sich geeinigt, ihre erfolgreiche Kooperation langfristig fortzusetzen - Vertragsverlängerung gilt sowohl für IPTV und Mobile als auch für das Kabelnetz von Vodafone Deutschland

20. Oktober 2016 - Sky Deutschland und Vodafone Deutschland haben sich auf eine langfristige Verlängerung und Intensivierung der erfolgreichen Kooperation geeinigt. Damit haben Vodafone Kunden über Kabel und IPTV Zugang zum einzigartigen Sky Live-Sportportfolio inkl. Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Europa League, DFB-Pokal, Tennis, Formel 1 sowie weiteren Sporthighlights. Hinzu kommen aktuelle Blockbuster bis zu 12 Monate vor Free-TV, die neuesten Staffeln großer Serienhits sowie Dokumentationen, Kinderprogramme und Lifestyle-Inhalte im Sky Starter Paket, Entertainment Paket, Cinema Paket, Fußball-Bundesliga-Paket und Sport Paket. Über das mobile Vodafone-TV-Angebot können Fans zudem weiterhin mit dem Smartphone und Tablet die Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga überall live miterleben.

Durch die Partnerschaft erhalten Kunden von Vodafone sehr attraktive Bundle-Möglichkeiten. Insgesamt hat Vodafone über 30 Millionen Mobile-Kunden, rund 6 Millionen Festnetz-Kunden und rund 8 Millionen TV-Kunden.

Dr. Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory & Distribution bei Sky Deutschland: "Wir freuen uns sehr, dass Vodafone nach wie vor einer unserer größten und wichtigsten Partner ist. Dies versetzt uns in die Lage, den Vodafone-Kunden unsere Premiuminhalte linear oder auf Abruf anzubieten. Sky unterstreicht damit seine Innovationsführerschaft im Pay-TV-Markt."

"Diese Partnerschaft zeigt eindrucksvoll, wie erfolgreich Netzbetreiber und Sky den TV-Markt gemeinsam entwickeln können. Denn Begriffe wie Second Screen und konvergente Nutzung sind für uns längst Realität. Mit Sky als wichtigem Partner liefern wir unseren Kunden das wohl attraktivste TV-Erlebnis zuhause und unterwegs auf allen Endgeräten ", so Florian Landgraf, Direktor Festnetz bei Vodafone Deutschland.

Über Sky Deutschland:

Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).

