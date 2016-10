Sky Media startet Vermarktung des Free-TV-Senders Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -

- Senderlaunch im Free-TV am 1. Dezember 2016 - topaktuelle und hochqualitative 24/7-Sportnachrichten für jedermann - Umfassendes plattformübergreifendes Vermarktungsangebot von Sky Media in diesem Top-Qualitätsumfeld ab sofort buchbar - Live-Übertragung des Fußball-Bundesliga-Spiels FSV Mainz 05 gegen Bayern München am Freitag, 2. Dezember 2016 im Free-TV - Fünfjährige Erfolgsstory Sky Sport News HD: zuletzt durchschnittliche tägliche Nettoreichweite von 0,64 Millionen Zuschauern im September - Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Sky Sport News HD ist Teil einer konsequent auf steigende Relevanz ausgerichteten Wachstumsstrategie von Sky Media. Damit wird Sky Media mehr denn je zur ersten nationalen Adresse für Werbetreibende und Agenturen, wenn es um das beste und emotionalste Umfeld der Welt geht: Sport."

Unterföhring, 6. Oktober 2016 - Am 1. Dezember 2016 beginnt für das deutsche Sportfernsehen ein neues Zeitalter. Exakt fünf Jahre nach dem Senderstart wird Sky Sport News HD für alle Sportfans in Deutschland und Österreich frei empfangbar ausgestrahlt. Der deutschsprachige Free-TV-Werbemarkt wird bereichert durch einen klar positionierten Multiscreen-Sender mit hochwertig produzierten, exklusiven und aktuellen Sportnachrichten sowie weiteren Top-Inhalten und Live-Sport. Die Basis hierfür ist ein einzigartiges Sportrechte-Portfolio. Anlässlich des Senderstarts wird Sky auf Sky Sport News HD ausnahmsweise das Fußball-Bundesliga-Spiel 1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München am Freitag, 2. Dezember 2016, live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Die Ausstrahlung erfolgt parallel zur Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Mit Sky Sport News HD bietet Sky Media Werbetreibenden Platzierungsmöglichkeiten in einzigartiger Programm- und Umfeldqualität. In einer aktuellen Studie gaben 64 Prozent der Befragten an, dass ihnen Sky als einziger Anbieter mit seinen verschiedenen Plattformen das komplette Paket bietet, um in jeder Lebenslage, wann und wo man will, hochwertiges Fernsehen in Top-Qualität zu genießen.* Das ab sofort buchbare Vermarktungsangebot bietet dabei sämtliche Bausteine zur effizienten plattformübergreifenden Ansprache der vorwiegend jungen männlichen Zielgruppe. Neben Werbeblöcken in den Rolling News sind verschiedene Sponsorings und kreative Sonderwerbeformen für individuelle Markenauftritte belegbar. Abgerundet wird das Angebot durch digitale Werbeformen - digitale Video Ads und Display Ads. Zum Free-TV-Launch bietet Sky Media ausgewählte First-Mover-Pakete für die besondere und aufmerksamkeitsstarke Markenpräsenz.

Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media: "Für jeden Werbekunden ist Sky Sport News HD die perfekte und verlässliche Erweiterung des Portfolios im Hinblick auf die Nettoreichweiten-Optimierung. Der Nachrichtensender fungiert als reichweitenstarker Baustein innerhalb des neuen Sky Sport 360-Grad-Konzepts für eine effizientere Media- und Kampagnenplanung."

Perfekt in den Alltag der Zuschauer integrierte Sportnachrichten Der Free-TV-Start von Sky Sport News HD ist eng verknüpft mit der Neudefinition des Sky Sport Angebots. Neben den exklusiven Live-Inhalten im Pay-TV, dem im Sommer 2017 startenden Sportportal skysport.de und den Social-Media-Angeboten ist der Nachrichtensender die vierte Säule der Marke Sky Sport. Der Sender wird in Zukunft allen Zuschauern über alle Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) zur Verfügung stehen und nicht mehr Bestandteil des Sky Abonnements sein.

Zentrale Bestandteile des neuen Programms sind Rolling News, exklusiver Live-Sport, Highlight-Sendungen, Dokumentationen und Magazine sowie Eigenformate und Labels. In Form von "Rolling News"-Strecken, einer dynamischen 24/7-Berichterstattung mit aktuellen News und Themen haben die Zuschauer über 80 Sportarten ständig im Blick. Sky Sport News HD wird damit zur neuen großen Heimat aller Sportfans.

Roman Steuer, Executive Vice President Sports Sky Deutschland: "Wir sind davon überzeugt, dass im deutschen Markt Platz für einen Sportnachrichtensender ist. Der eindrucksvolle Erfolg von SSNHD ist für uns der Beweis, dass das Angebot funktioniert und wir im Bereich Free-to-Air in Deutschland eine Lücke schließen können. Nach fünf Jahren Aufbau im Pay-TV ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den Sender mit seinem in Deutschland und Österreich einzigartigen Angebot der 24/7-Sportnachrichten für alle frei zugänglich zu machen."

Sky Sport News - eine Erfolgsstory

Der Sender verzeichnete in den letzten 48 Monaten kontinuierlich steigende Reichweiten und große Beliebtheit bei den Sky Abonnenten. Mehr als 75 Prozent der Sky Sport News HD Zuschauer finden den Sender gut bzw. sehr gut. SSNHD konnte den Marktanteil kontinuierlich auf aktuell 0,32 Prozent in der Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren steigern. Zuletzt schalteten im September täglich durchschnittlich 0,64 Millionen Zuseher (Z3+) Sky Sport News HD ein. Damit wurde der alte Rekordwert vom Februar 2016 lediglich um 700 Zuschauer am Tag unterboten. Dies bedeutet einen Anstieg von 25 Prozent gegenüber dem Wert im Vorjahresmonat, der bei 0,51 Millionen lag.

