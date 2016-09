Martin Kaymer will mit Europa den Titel verteidigen: der 41. Ryder Cup ab Freitag live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -

- Sky berichtet insgesamt über 28 Stunden live vom Prestigeduell der besten Golfer Europas gegen die Top-Profis der USA

- Sky für jedermann: mit Sky Ticket den Ryder Cup flexibel und ohne lange Vertragsbindung live erleben

Zum mittlerweile 41. Mal wird von Freitag bis Sonntag der Ryder Cup ausgetragen. Das Duell zwischen den besten Golfern der USA und Europas ist einer der prestigeträchtigsten Titel des Weltsports. Sky überträgt von Freitag bis Sonntag live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Carlo Knauss, Irek Myskow, Gregor Biernath und Adrian Grosser berichten insgesamt 28 Stunden live aus dem Hazeltine National Golf Club in Minnesota.

Mit Sky Ticket können auch alle Golffans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabei sein und mitfiebern, wenn Kaymer und Co. den vierten Sieg in Folge jagen.

Vor heimischem Publikum wollen die US-Profis den Pokal endlich wieder nach Nordamerika holen. Nachdem die USA den Wettbewerb in den ersten Jahrzehnten seines Bestehens dominierten, konnten die Europäer acht der vergangenen zehn Duelle für sich entscheiden und triumphierten zuletzt drei Mal in Folge.

Im Hazeltine National Golf Club ist auch Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer mit dabei, der bereits Mitglied der siegreichen Europa-Mannschaften von 2010, 2012 und 2014 war. Darüber hinaus sind auf europäischer Seite unter anderem Rory McIlroy, The-Open-Gewinner Henrik Stenson und Masters-Champion Danny Willett mit von der Partie. Für die USA gehen unter anderem Jordan Spieth, Dustin Johnson, Rickie Fowler und Phil Mickelson an den Start.

Zur Einstimmung zeigt Sky am Freitag vor Beginn der Live-Übertragung ab 13.15 Uhr auf Sky Sport 1 HD noch einmal die Höhepunkte von 2014, als die Europäer in Gleneagles in Schottland gewannen.

Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei

Mit Sky Ticket ist ab dieser Saison das Beste des Sky Programms mit sofortigem Zugriff über flexible Tages-, Wochen- und Monatstickets auch ohne Vertragsbindung verfügbar. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.

Damit können auch alle Fußballfans in Deutschland und Österreich, die noch kein Sky Abonnement haben, bei allen Spielen der Königsklasse live dabei sein. Mit dem Supersport Tagesticket für 9,99 EUR, dem neuen Supersport Wochenticket für 14,99 EUR und dem neuen Supersport Monatsticket für 29,99 EUR können sie künftig das gesamte Sportportfolio der Sender Sky Sport und Sky Sport Bundesliga auch ohne lange Vertragsbindung sehen. Darin beinhaltet sind unter anderem alle Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der UEFA Champions League sowie die Spiele der deutschen und österreichischen Teams in der UEFA Europa League. Darüber hinaus sind auch alle Rennwochenenden der Formel 1, Spitzenhandball aus der EHF Champions League, Tennis, Golf sowie weiterer exklusiver Live-Sport enthalten.

Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.

Der Ryder Cup live bei Sky, Sky Go und mit Sky Ticket:

Freitag:

14.30 Uhr: Ryder Cup, 1. Tag auf Sky Sport 1 HD

Samstag:

14.30 Uhr: Ryder Cup, 2. Tag auf Sky Sport 2 HD

Sonntag:

18.00 Uhr: Ryder Cup, 3. Tag auf Sky Sport 1 HD

