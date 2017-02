DGAP-Adhoc: STRABAG AG: Erhöhte Ergebnisprognose

DGAP-Ad-hoc: STRABAG AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung STRABAG AG: Erhöhte Ergebnisprognose 02.02.2017 / 15:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Aufgrund einer besseren Geschäftsentwicklung im letzten Quartal 2016 wird das Konzernergebnis des Kölner STRABAG AGKonzerns im Geschäftsjahr 2016 voraussichtlich über den Erwartungen liegen. Aus heutiger Sicht erwartet der Vorstand des Unternehmens ein Konzernergebnis vor Steuern (EBT) von mindestens 130 Mio. Euro (Vorjahr: 119 Mio. Euro). Diese Einschätzung beruht auf heutigen Erkenntnissen vor der Aufstellung und Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses. Die endgültige Zahl hängt daher wesentlich von den weiteren Erkenntnissen im Rahmen der Aufstellung, Prüfung und Billigung des Konzernabschlusses ab. Der testierte endgültige Konzernabschluss der STRABAG AG, Köln, wird Ende April 2017 beim Betreiber des Bundesanzeigers eingereicht und im Rahmen der jährlichen Bilanzpressekonferenz am 11.5.2017 vorgestellt. -------------------------------------------------------------------------------- 02.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: STRABAG AG Siegburger Straße 241 50679 Köln Deutschland Telefon: 0221-824-2074 Fax: 0221-824-2634 E-Mail: joerg.rosenhoefer@bauholding.com Internet: www.strabag.de ISIN: DE000A0Z23N2 WKN: A0Z23N Indizes: C-DAX; Zulassungssegment: Deutsche Börse AG, General Standard Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 541389 02.02.2017 CET/CEST