Jungheinrich unverändert auf Wachstumskurs

ein Dokument zum Download

Hamburg (ots) -

- 1. Quartal 2017: Auftragseingang Wert +15 Prozent, Umsatz +19 Prozent und Produktion +21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum - Auftragsbestand per Ende März +11 Prozent gegenüber Ende 2016 - Prognose für 2017 unverändert

Der Jungheinrich-Konzern hat seinen erfolgreichen Wachstumskurs im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2017 fortgesetzt: Nach Höchstwerten im Geschäftsjahr 2016 konnten Auftragseingang, Umsatz sowie Produktion und EBIT gegenüber dem Vorjahreszeitraum erneut gesteigert werden.

Dr. Volker Hues, Vorstand Finanzen der Jungheinrich AG: "Die ersten drei Monate des Jahres 2017 zeigen: Wir liegen im Plan und setzen unseren Wachstumskurs konsequent fort. Der Auftragseingang und der Auftragsbestand mit einer Reichweite von über vier Monaten lassen uns positiv auf das Jahr 2017 blicken. Auf dieser Basis und bei Fortsetzung der guten Entwicklung sehen wir die Prognose für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 3,3 bis 3,4 Mrd. Euro und einem EBIT zwischen 250 und 260 Mio. Euro unverändert."

Auf einen Blick Jungheinrich-Konzern Q1 2017 Q1 2016 Veränd.in % Jahr 2016 Auftragseingang Mio. EUR 869 755 15,1 3.220 Stück 31.000 27.500 12,7 109.200 Umsatzerlöse Mio. EUR 791 667 18,6 3.085 Auftragsbestand Mio. EUR 679 573 18,5 610 31.03./31.12. Flurförderzeuge Stück 29.100 24.000 21,3 106.300 Produktion EBIT Mio. EUR 56,4 45,8 23,1 235 EBIT-Rendite % 7,1 6,9 - 7,6 (EBIT-ROS)1) Ergebnis v. Steuern Mio. EUR 52,8 40,2 31,3 216 (EBT) EBT-Rendite % 6,7 6,0 - 7,0 (EBT-ROS)2) Ergebnis n. Steuern Mio. EUR 38,0 28,3 34,3 154 Ergebnis je Vorzugsaktie EUR 0,38 0,29 3) 31,0 1,52 Mitarbeiter FTE4) 15.198 14.205 7,0 15.010

1) EBIT / Umsatzerlöse x 100 2) EBT / Umsatzerlöse x 100 3) Vorjahreswerte rückwirkend angepasst wegen Aktiensplit (1:3) 4) FTE = Full Time Equivalents (Vollzeitäquivalente)

Weiterführende Informationen und Details zur Marktentwicklung und zum Geschäftsverlauf in den ersten drei Monaten 2017 entnehmen Sie bitte der beigefügten Quartalsmitteilung (gemäß § 51a BörsO der Frankfurter Wertpapierbörse).

Jungheinrich, gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen der Intralogistik. Mit einem abgestimmten Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden umfassende Lösungen aus einer Hand. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 36 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 70 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiter und erzielte 2016 einen Konzernumsatz von 3,1 Mrd. Euro. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert.

Pressekontakt:

Original-Content von: Jungheinrich AG, übermittelt durch news aktuell