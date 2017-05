Jessica Alba in JOY: "Wenn der Hosenbund mal zwickt, greife ich zu weiten Teilen."

Joy Cover 06/17. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/32925 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bauer Media Group, JOY" Bild-Infos Download

München (ots) - Jessica Alba hat einfach alles: einen tollen Körper, wunderschöne Haut und Haare - und auch noch eine super Ausstrahlung. Privat läuft es ebenfalls gut bei der Schauspielerin: Mit Ehemann Cash hat sie zwei entzückende, gemeinsame Töchter. Aber auch einer Hollywood-Schönheit fliegt nicht alles einfach zu - Jessica arbeitet aktiv an ihrem Aussehen und ihrem Glück. In JOY 6/2017 (EVT. 05.05.) verrät die sympathische 36-Jährige, was sie so schön und happy macht.

Body-Secrets

Um ihren Traumbody in Form zu halten, setzt Jessica auf schweißtreibende Workouts: Am liebsten mag sie Spinning. Damit es beim Training nicht langweilig wird, geht sie gern mit guten Freunden ins Gym: "Sie motivieren mich, an meine Grenzen zu gehen." Am Wochenende setzt die Schauspielerin mit ihrer Familie auf Bewegung: "Wir gehen oft wandern oder ich mache Yoga." Ihren Traum-Body hat sie nicht nur dem Sport zu verdanken - Jessica achtet auch auf ihre Ernährung: "Ich passe auf, dass ich nicht zu viel Frittiertes und Fast Food esse. Milchprodukte und Zucker meide ich. Meine Lieblingsmahlzeit: glutenfreier Toast mit Avocado, Salz, Pfeffer und Spiegelei", erzählt der "Fantastic Four"-Star. Auf Nachos kann die Kalifornierin mit mexikanischen Wurzeln trotzdem nicht ganz verzichten. Sündigt sie mal richtig, stresst sie sich aber nicht, sondern improvisiert: "Wenn der Hosenbund mal zwickt, dann greife ich eben zu weiten Teilen, die kaschieren."

Beauty-Secrets

Beim Thema Beauty kann sie sich hingegen keinen Cheat-Day erlauben: "Ich muss mein Gesicht morgens und abends mit einer elektrischen Bürste reinigen, sonst kriege ich schnell Pickel." Für ihren natürlichen Look setzt sie auf dezentes Make-up und ein easy Hairstyling: "Ich lasse sie an der Luft trocknen. Danach arbeite ich Sea-Salt-Spray in die Längen ein." Wenn es um Pflegekuren geht, für die man immer relativ viel Zeit einplanen muss, dann ist Jessica eher pragmatisch veranlagt. Ihr Trick: "Beim Spinning gebe ich eine Haarmaske in meine Längen und ziehe eine Mütze drüber. Wenn es warm wird und ich schwitze, kann die Kur perfekt einziehen."

Happy-Secrets

Es ist ihr superwichtig, Quality Time mit ihren Liebsten zu verbringen. Das lässt die Hollywood-Schönheit auch von innen strahlen: "Jede freie Minute verbringe ich mit meiner Familie und meinen besten Freundinnen. Das ist es, was mich wirklich happy macht!", erzählt Jessica. Und damit die Zweisamkeit im Familientrubel nicht zu kurz kommt, geht sie mit ihrem Ehemann Cash regelmäßig auf Date Nights. Diese kleinen romantischen Auszeiten lohnen sich: Auch nach neun Jahren Ehe ist sie mit ihrem Schatz noch so glücklich wie am ersten Tag!

