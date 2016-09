VDA-Präsident Matthias Wissmann: "Man spürt bei dieser IAA, dass auch im Nutzfahrzeugbereich das Thema Elektromobilität erheblich an Bedeutung gewinnt!"

Dateiname: vda-iaa2016-94-hersteller-feature.mp3

Hannover (ots) - Die Nutzfahrzeug-Hersteller gehen davon aus, dass in Städten Elektro bald Pflicht wird und zeigen auf der IAA seriennahe Elektromodelle MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN

Anmoderation:

Die IAA Nutzfahrzeuge wird auch in diesem Jahr ihrem Ruf als weltweit wichtigste Leitmesse für Mobilität, Transport und Logistik gerecht: Aussteller aus 52 Ländern zeigen insgesamt 322 Weltpremieren und 101 Europapremieren. Heute (21.09.2016) ist die IAA mit dem ersten von zwei Pressetagen gestartet. Die großen Unternehmen Daimler, Volvo oder Volkswagen mit seinen Tochterunternehmen MAN und Scania zeigen jede Menge Innovationen: Vernetzung, Digitalisierung, autonomes Fahren sind die dominierenden Themen dieser IAA. Und natürlich das Thema Elektromobilität, sagt Matthias Wissmann, der Präsident des VDA.

O-Ton Matthias Wissmann

Man spürt bei dieser IAA, dass auch im Nutzfahrzeugbereich das Thema Elektromobilität erheblich an Bedeutung gewinnt, vor allem für den Stadtverkehr, den so genannten Verteilerverkehr. Der Verteilerverkehr wird massiv zunehmen - und wenn der in der Zukunft auch elektrisch abgewickelt werden kann, ist das eine gute Nachricht, natürlich auch für die Umwelt. Und dass man sogar bei schweren Nutzfahrzeugen, die im Verteilerverkehr unterwegs sein werden, für das nächste Jahrzehnt bei mehreren Herstellern jetzt Elektromobilität sieht, zeigt, dass der Diesel im Verteilerverkehr immer stärker ersetzt wird durch andere Motoren. Das ist eine gute Nachricht, das ist auch eine Vision. (0:44)

Wer durch die riesigen Hallen auf dem Messegelände in Hannover geht, der wird auf vielen Präsentationsflächen Elektrofahrzeuge finden. Die von der Post entwickelten Elektrotransporter sind ebenso zu sehen wie der vollelektrische Vision Van von Mercedes-Benz oder der neue e-Crafter von Volkswagen. VW-Nutzfahrzeug-Chef Andreas Renschler hat auf der Konzern-Pressekonferenz heute einen Ausblick auf zukünftige Elektrofahrzeuge des Konzerns gegeben:

O-Ton Andreas Renschler

Wir haben hier den Transporter mit Elektroantrieb vorgestellt, den es ab nächstes Jahr gibt, außerdem den Elektro-Stadtbus, den es ab 2018 geben wird, und wir haben auch den E-Truck - ein schwerer Verteiler-Lkw für die Städte. Man wird nicht im Fernverkehr davon ausgehen, dass es so etwas gibt, aber von Scania haben wir hier einen Hybrid-Antrieb, der heute schon verkauft wird. Also Sie sehen: Alternative Antriebe, ob Elektro, ob Hybrid - bei uns in der neuen Volkswagen Truck & Bus gibt es vieles. (0:28) Daimler hat auf seiner Pressekonferenz gleich drei Elektrofahrzeuge auf die Bühne fahren lassen. Den 26-Tonnen Urban eTruck, den Klein-Lkw ECanter der Konzerntochter Fuso und den vollelektrischen Vision Van. 2018 wird Mercedes-Benz einen vollelektrischen Transporter auf den Markt bringen, so Volker Mornhinweg, Leiter der Vans-Sparte bei Mercedes-Benz:

O-Ton Volker Mornhinweg

Wir steigen 2018 ein. Wie Sie ja wissen, hatten wir 2011 schon mal einen Vito E-Cell am Markt, welchen wir aus der Serienproduktion hergestellt haben. Wir starten jetzt wieder, denn der Markt ist wieder reif für Elektromobilität. Aber sehen Sie es mir nach, über Stückzahlen reden wir hier nicht, wir wollen da nicht vorweg greifen. Aber es ist klar: Es wird ein Fahrzeug aus einer Serienproduktion sein. (0:22)

Ähnlich schnell werden auch die Lkw von Mercedes-Benz mit Elektroantrieben ausgestattet, verspricht Truck-Chef Stefan Buchner. Er ist sicher, dass der Markt dafür sehr schnell wachsen wird:

O-Ton Stefan Buchner

Wir gehen davon aus, dass wir Anfang des nächsten Jahrzehnts diese Fahrzeuge auf den Markt bringen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Nachfrage von unseren Kunden sehr positiv sein wird, und dementsprechend werden wir dann auch die Produktionsvolumen und den Verkauf zur Verfügung stellen. (0:16)

Auch im Busbereich wird intensiv an der Elektrifizierung gearbeitet. Der Vorstandsvorsitzende von MAN Joachim Drees verspricht, dass sein Unternehmen bis zum Ende des Jahrzehnts Elektrobusse auf den Markt bringen wird:

O-Ton Joachim Drees

Wir werden vor 2020 mit einem vollelektrischen Serienstadtbus in den Markt kommen. Prototypen werden bereits 2018 für unsere Kunden verfügbar sein. Wir bei der MAN sehen Elektromobilität als festen Bestandteil unseres Produktportfolios an. (0:22)

Hartmut Schick, Leiter Daimler Buses, sieht den Zeitplan für Elektrostadtbusse ähnlich. Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis Stadtbusse mehrheitlich komplett leise und ohne Emissionen unterwegs sein werden:

O-Ton Hartmut Schick

Im Stadtbusbereich ist es so, dass Busse heute nur punktuell beschafft werden. Wir glauben, dass flächig ab dem Jahr 2020 beschafft wird, und wir gehen davon aus, dass 2030 mit dem Hochlauf dann 70 Prozent der Stadtbusse elektrisch sein werden. (0:20)

In einem Punkt sind sich die Großen der Branche einig: Im Fernverkehr ist der Diesel auf absehbare Zeit nicht zu ersetzen. Die Truck-Hersteller setzen deshalb vor allem auf spritsparende Maßnahmen. Klassische Fahrerassistenzsysteme sollen dazu beitragen, aber auch das sogenannte Platooning. Dabei fahren mehrere miteinander vernetzte Lastwagen in einer Kolonne. Durch geringere Abstände nutzen sie unter anderem den Windschatten aus, fahren aber auch vorausschauender. Außerdem werden die Dieselmotoren immer effizienter und sparsamer. So stellte Ford heute seine komplett neu entwickelte Dieselmotorengeneration "Ford EcoBlue" vor. Bernhard Mattes, Vorstandsvorsitzender der Ford-Werke GmbH:

O-Ton Bernhard Mattes

EcoBlue ist ein nagelneuer, von Ford entwickelter Dieselmotor, der in den Nutzfahrzeugen jetzt zum Einsatz kommt, aber später auch in der Zwei-Liter-Klasse auch in den Pkws laufen wird und dort bis zu 240 PS haben wird. Ein sehr robuster, sehr leiser Motor, der grundsätzlich schon Euro-VII-fähig ist. Er hat viel Potential, uns noch zehn, fünfzehn Jahre zu begleiten. (0:22)

Abmoderation

Autonom fahrende Busse, Lkw mit reinem Elektroantrieb, noch effizientere Dieselmotoren - auf der 66. IAA Nutzfahrzeuge in Hannover stellen die Hersteller die ganze Innovationskraft der Branche unter Beweis. Morgen (22.09.2016) wird die weltweit wichtigste Leitmesse für Transport, Logistik und Mobilität von EU-Präsident Günther Oettinger und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil eröffnet.

