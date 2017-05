Heidrick & Struggles startet den Leadership-Podcast

London (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII), ein weltweiter Anbieter von Diensten in den Bereichen Suche nach Führungskräften, Beratung in Führungsfragen und Prägung von Unternehmenskulturen, startet mit The Heidrick & Struggles Leadership Podcast einen neuen Podcast-Kanal.

In der ersten Reihe von Podcasts sind die Berater von Heidrick & Struggles im Gespräch mit Führungskräften und Innovatoren, deren Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Industrie und Technologie tätig sind.

In "Von Dubai nach Abu Dhabi in 12 Minuten", trifft Jamie Page, Regional Managing Partner für Europa und Afrika der Industrial Practice auf Nick Earle, SVP Global Field Operations und Marketing bei Hyperloop One. Das Unternehmen, von Elon Moschus als eine Kreuzung zwischen einer "Concorde, einem Schienengewehr und einem Luft-Hockey-Tisch" beschrieben, wurde ins Leben gerufen, um jede Konvention des Massentransitverkehrs mit der Fähigkeit infrage zu stellen, Fracht und Menschen schnell, sicher, auf Abruf und direkt vom Ausgangs- zum Bestimmungsort zu befördern.

"Wir haben Tag für Tag das Privileg mit faszinierenden Menschen zu sprechen, die durch ihr Führungstalent und ihre Vision die Zukunft gestalten", sagte Page. "Die Zuhörer werden einen wertvollen Einblick darüber gewinnen, wie Hyperloop One im Begriff ist die Transportindustrie umzuwandeln und damit verändert, wie Millionen Menschen leben und arbeiten."

Die neue Podcast-Reihe untersucht durch Gespräche mit einigen der weltweit innovativsten Köpfe und Vordenker, darunter Führungskräfte, führende Wissenschaftler und Meinungsmacher, die Verbindung zwischen Wirtschaft, Organisationskultur und Talent.

Der Podcast ist am 3. Mai gestartet und kann hier über iTunes sowie über die Website von Heidrick & Struggles und andere Podcast-Anbieter abgerufen werden.

Informationen zu Heidrick & Struggles:

Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) ist als Premium-Anbieter für Spitzenunternehmen in aller Welt bei der Beratung in Führungsfragen, der Prägung von Unternehmenskulturen und der Suche nach Führungskräften ersten Ranges tätig. Die Branchenpioniere Heidrick & Struggles begannen vor mehr als 60 Jahren mit der professionellen Vermittlung von Führungskräften. Heute gilt das Unternehmen als vertrauenswürdiger Berater, der mit integrierten Lösungsangeboten seinen Kunden mit jedem Führungsteam Schritt für Schritt bei der Veränderung der Welt hilft. www.heidrick.com.

