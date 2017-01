Unternehmensführung in einer sich wandelnden Welt bei steter Beschleunigung

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Erfolgreiche Unternehmen von heute handeln entschieden, schnell und flexibel noch vor der Konkurrenz - so besagen Recherchen von Heidrick & Struggles, die in einer Buchvorstellung im Rahmen des Weltwirtschaftsforums 2017 dargelegt werden

In diesen turbulenten Zeiten schnellen Wandels handeln erfolgreiche Führungskräfte und Organisationen dynamisch und wechseln agil die Richtung, wenn die Umstände sich ändern und neue Gelegenheiten sich entwickeln. Heidrick & Struggles (http://www.heidrick.com/) (Nasdaq: HSII), Premiumanbieter der Bereiche Leadership Consulting, Culture Shaping und Executive Search für die oberste Führungsebene, hat durch Recherche die Methode "Accelerating Performance" (Beschleunigung der Leistung) entwickelt, um seinen Klienten zum Erfolg in den wechselhaften Umgebungen dieser Tage zu verhelfen.

"Nach einem Jahr der unerwarteten Entwicklungen in allen Regionen der Welt müssen CEOs 2017 die Auswirkungen großer Verwerfungen und zudem die Überraschungen, die sie in ihren eigenen Sektoren erwarten mögen, bewältigen", sagte Colin Price (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Price_Colin_21469), leitender Vizepräsident und Geschäftsführer des Bereiches Leadership Consulting bei Heidrick & Struggles. "Disruption bedeutet Risiken, eröffnet aber auch Möglichkeiten. Führungskräfte müssen mehr denn je in der Lage sein, in ihren Organisationen schneller Wert zu schaffen als die Konkurrenz. Dies gilt für etablierte und neue Unternehmen."

Colin Price ist einer der Autoren des neuen Buchs Accelerating Performance: How Organizations Can Mobilize, Execute, and Transform with Agility (Beschleunigung der Performance: Wie Unternehmen agil Mobilisieren, Umsetzen und Transformieren), das diese Woche auf einer privaten Veranstaltung in Davos im Rahmen des Weltwirtschaftsforum (https://www.weforum.org/)s 2017 vorgestellt wird. Heidrick & Struggles ist seit zehn Jahren strategischer Partner des Weltwirtschaftsforums.

"Mehrere Forschungsprojekte über viele Jahre und umfassende neue Recherchen, die soeben abgeschlossenen wurden, haben uns zu dem Schluss kommen lassen, dass nachhaltiger unternehmerischer Erfolg Beschleunigung benötigt", sagte Colin Price. Er definiert Beschleunigung wie folgt: "Die Fähigkeit, die Zeit zur Wertschöpfung zu reduzieren - durch Aufbau und Änderung von Dynamik schneller als die Konkurrenz."

Die Forschung veranlasste Heidrick & Struggles zusammen mit umfassender Erfahrung in der Zusammenarbeit mit hunderten von Unternehmen aus allen Regionen und Branchen zur Entwicklung des Rahmens META (Mobilize, Execute and Transform with Agility) für Führungskräfte. Diese Prioritätsbereiche zeigen die Kennzeichen und spezifischen Aktionen, die Führungskräfte und Unternehmen umsetzen müssen, um Dynamik aufzubauen und Beschleunigung in der heutigen Wirtschaftswelt mit ihren stetigen Umwälzungen zu erreichen.

"Wir haben das Rechercheprojekt zwar mit der Überzeugung begonnen, dass Eliteunternehmen einen anderen Ansatz in Management verfolgen, als Unternehmen schwächerer Leistung, aber wir kamen zu dem Ergebnis, dass relativ erfolgreiche Firmen des gesamten Spektrums dieselben Dinge betonen", sagte Mitautorin Sharon Toye, Partnerin bei Heidrick & Struggles Leadership Consulting. "Jeder möchte den Kunden an die erste Stelle setzen. Alle wünschen Klarheit in der Managementstruktur. Jedermann wünscht Innovation. Aber Eliteunternehmen gehen diesen Fragenkomplex wesentlich effektiver an."

Die Analysen von Heidrick & Struggles ergaben 23 Eliteunternehmen aus den FT500, die als "Super Accelerators" zusammengefasst wurden. Solche Unternehmen sind zum einen Beispiele für erfolgreiche Verhaltensweisen und meiden zudem die Fallen, die in Accelerating Performance dargelegt werden.

"Der Großteil des Unterschiedes im Wettbewerb basiert auf der Fähigkeit eines Unternehmens, Änderungen in seinem Umfeld zu verstehen und schnell darauf zu reagieren", sagte Colin Price. "Führungskräfte müssen schnell und flexibel reagieren, um neue Wachstumsquellen zu nutzen und die Quellen vorhandener Wettbewerbsvorteile zu erhalten. In anderen Worten: Man muss beweglich und präzise offensiv und defensiv spielen."

