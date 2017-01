DGAP-Adhoc: co.don Aktiengesellschaft: Vorstand der co.don AG beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 1.474.304,00 Euro aus Genehmigtem Kapital

DGAP-Ad-hoc: co.don Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung co.don Aktiengesellschaft: Vorstand der co.don AG beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 1.474.304,00 Euro aus Genehmigtem Kapital 25.01.2017 / 13:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- co.don AG (ISIN: DE DE000A1K0227) Vorstand der co.don AG beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 1.474.304,00 Euro aus Genehmigtem Kapital Teltow, 25. Januar 2017 - Am 25. Januar 2017 hat der Vorstand vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 16.217.344,00 Euro gegen Bareinlagen um bis zu 1.474.304,00 Euro auf bis zu 17.691.648,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 1.474.304 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (nachfolgend "die Neuen Aktien") zu erhöhen und den Aktionären zum Bezug anzubieten. Das Bezugsverhältnis beträgt 11 : 1 (11 alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie). Der Bezugspreis beträgt 3,39 Euro je Neuer Aktie. Etwaige aufgrund des gesetzlichen Bezugsrechts und im Rahmen eines Überbezugs von Aktionären nicht bezogene Neue Aktien sollen ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezug angeboten werden. Die co.don AG wird die zusätzlichen flüssigen Mittel unter anderem zur Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses im Zusammenhang mit dem für das vierte Quartal des aktuellen Geschäftsjahres erwarteten europäischen Markteintritt verwenden. Weitere Informationen: Matthias Meißner, M.A. Investor Relations ir@codon.de -------------------------------------------------------------------------------- 25.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: co.don Aktiengesellschaft Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 539023 25.01.2017 CET/CEST