Amazon-Web-Services-Status: CSC ist Premier Consulting Partner

Wiesbaden (ots) - CSC (NYSE: CSC), Anbieter für Next-Gerneration-IT-Dienstleistungen und -Lösungen, gehört zu den weltweit ersten Premier Consulting Partnern für Amazon Web Services (AWS). Das zur Weltspitze zählende Unternehmen bestand das aktuelle und bislang anspruchsvollste Audit durch eine unabhängige dritte Partei und wird in das AWS Managed Services Program aufgenommen.

Zugang zum AWS Managed Services Program wird nur Consulting Partnern des AWS Partner Network (APN) gewährt. Im Januar 2016 verschärfte AWS die Zertifizierungsanforderungen an Managed Service Provider in mehreren Aspekten: Dazu gehören DevOps, fortwährende Compliance, Service Intelligence und eine korrekte Anwendung der AWS Best Practices für Sicherheit, Design und Migration. Unternehmen, die das jährliche Audit als AWS Managed Service Provider erfolgreich bestehen, beweisen damit zwei Dinge: erstens den Mehrwert, den sie für Kunden schaffen, zweitens, dass sie bei allen AWS-Produkten und -Features auf dem aktuellen Stand der Technik sind.

»Diese wichtige Auszeichnung zeigt deutlich, wie stark sich CSC bei der Entwicklung kundenorientierter Managed-Services-Angebote engagiert. Gleichzeitig werden hier unsere laufenden Investitionen in Sicherheit, DevOps und Werkzeuge zur automatischen Migration sichtbar«, sagt Stephen Hilton, Executive Vice President und General Manager für Global Infrastructure Services bei CSC. »Erst kürzlich haben wir in Racemi investiert, einen Service für Cloud-Migrationen in großem Maßstab. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie Kunden mithilfe des CSC-Portfolios für AWS-Services ihr AWS-Investment maximieren können.«

»Um die hohen Erwartungen der Kunden zu erfüllen, konzentrieren wir uns fortlaufend auf die Fortbildung unserer Experten für Next-Generation-Technologie. CSC beschäftigt mehr als 5.000 akkreditierte AWS-Fachleute, 300 zertifizierte AWS-Associates und 25 AWS-Professionals. CSC verfügt damit neben AWS selber über einen der größten Pools von AWS-Architekten.«

Das Fundament der CSC-Angebote auf der AWS-Plattform ist das CSC Global Cloud Center of Excellence (CoE). Mit dem AWS Managed Services Program gewinnen die CSC-Angebote zusätzliche Durchschlagskraft. Das gilt hinsichtlich der Management-Services-Fähigkeiten der nächsten Generation, der weltweiten Einsetzbarkeit und der Führungsposition bei der digitalen Transformation. CSC steigert den Mehrwert für die Kunden mit Hilfe von gemanagten Cloud-Migrations-Services und Applikations-Aktualisierungen über AWS, inklusive Big Data- und Analyse-Dienstleistungen.

Die CSC-Angebote auf AWS bedienen Kundenbedürfnisse nach gesteigerter Flexibilität sowie größerer Geschwindigkeit und helfen bei bevorstehenden größeren Aktualisierungen. Zu den konkreten Geschäftsvorteilen gehören:

- Überführung der IT vom Kostencenter zum Value-added Service Provider, indem Anlagen in ein Infrastruktur-Nutzungsmodell der nächsten Generation übernommen werden

- Optimierung des aufgewendeten Budgets durch nachfrageangepasste Skalierbarkeit

- Größere Flexibilität und schnellere Entscheidungen dank Echtzeit-Daten und -Analysen inklusive Performance, Marktdurchdringung und Akzeptanz

- Verstärktes Kundenengagement und größere Reichweite mit schnelleren Zyklen und höherem Erlös

CSC ist seit 2013 offizieller Partner von AWS und gehört zu den wenigen AWS Premier Consulting Partners, die ihre Dienste weltweit anbieten. Zudem ist CSC als AWS Partner in den folgenden Bereichen tätig: Authorized Government Reseller, AWS Channel Reseller, AWS China Region Partner, AWS Government Partner Programm und AWS Test Drive Partner. CSC ist für AWS Big Data and Migration Competency zertifiziert. Das australische CSC-Tochterunternehmen UXC Oxygen führt zudem ein SAP Competency-Zertifikat.

Über CSC

CSC (NYSE: CSC) begleitet Kunden auf ihrem Weg in die digitale Transformation. Das Unternehmen bietet innovative Next-Generation-IT-Dienstleistungen und -Lösungen sowie umfassende Branchenexpertise, globale Reichweite, Technologie-Unabhängigkeit und ein weitreichendes Partner-Netzwerk.

