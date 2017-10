Einladung zur Pressekonferenz "Statistisches Jahrbuch 2017: Deutschland in Europa"

Wiesbaden (ots) - am Freitag, den 20. Oktober 2017,

im Haus der Bundespressekonferenz, Tagungszentrum Raum III + IV Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin Beginn: 10.00 Uhr

Mitwirkende: - Dr. Georg Thiel, Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes - Sibylle von Oppeln-Bronikowski, Abteilungsleiterin "Strategie und Planung, Internationale Beziehungen, Forschung und Kommunikation" - Dr. Susana Garcia Diez, Internationale Statistik - Sabine Sattelberger , Pressestelle

Das Statistische Bundesamt stellt auf der Pressekonferenz das Statistische Jahrbuch 2017 vor. Schwerpunkt wird - anlässlich des Europäischen Statistiktages - eine Auswahl von Daten zur Lage Deutschlands im europäischen Vergleich sein. Dabei werden Themen wie Außenhandel, Arbeitsmarkt, Verdienste, Preise und Wohnen im Mittelpunkt stehen. Im Rahmen der Pressekonferenz werden unter anderem die folgenden Fragen beantwortet:

- Welche Bedeutung haben die EU-Staaten für den deutschen Außenhandel? - Wie steht der deutsche Arbeitsmarkt im europäischen Vergleich da, insbesondere bei der Jugenderwerbslosigkeit? - Was verdienen Erwerbstätige in Deutschland und Europa und wie groß sind die Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern? - In welchen EU-Staaten sind die Lebenshaltungskosten höher, in welchen niedriger als in Deutschland? - Wie viel geben die Menschen in Europa für Essen, Trinken und Wohnen aus?

Im Falle einer geplanten Teilnahme wird eine Anmeldung bis 18. Oktober 2017 empfohlen.

Klaus Pötzsch

Statistisches Bundesamt, Pressestelle Telefon: +49 (0) 611 / 75 23 76

Pressekontakt:

Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt

Telefon: (0611) 75-3444

E-Mail: presse@destatis.de

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell