Neu: MERIAN Thüringen / Deutschlands grünes Herz steht im Mittelpunkt dieser Ausgabe zum 500. Reformationsjubiläum

Jetzt neu im Handel: MERIAN Thüringen / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/32055 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Jahreszeiten Verlag, MERIAN" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Das neue MERIAN Thüringen führt seine Leser zu den Highlights der Region: in den Nationalpark Hainich, auf den Rennsteig im Thüringer Wald sowie in die Städte Erfurt, Jena und Weimar. Schwerpunkt der Ausgabe ist im 500. Reformationsjahr Martin Luther - seine Monate auf der Wartburg, seine Wege durch Thüringen und die wichtigsten Orte seines Wirkens. An der neuen MERIAN-Ausgabe haben Autoren wie die Schriftsteller Karen Köhler und Finn-Ole Heinrich sowie der Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer mitgewirkt.

MERIAN Thüringen erscheint am 15. Dezember 2016.

Die wichtigsten Themen:

- Martin Luther: Seine einsamen Monate als "Junker Jörg" auf der Wartburg, seine Wege durch Thüringen, die Schauplätze seines Wirkens und sein Einfluss auf unsere Sprache.

- Das Geschenk der Reformation: Martin Luther brachte den Menschen eine neue Freiheit, sagt Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer. Und fordert: Auch 500 Jahre später gilt es, sie zu schätzen und zu verteidigen.

- Hoch hinaus im Hainich: Deutschlands größter Buchenwald liegt in Thüringen - und bietet Wanderwege, die bis in die Baumwipfel führen.

- Klassisches Weimar: Wo Johann Wolfgang von Goethe den Sturm und Drang feierte, mit Schiller die Nächte durchlachte, unzählige Liebesbriefe schrieb und der Herzogin-Anna- Amalia-Bibliothek zu Weltruhm verhalf.

- Leben im Bauhaus: In Jena hat ein Professorenpaar ein Haus von Walter Gropius gekauft und mit Liebe zum Detail restauriert.

Plus: Im MERIAN kompass finden Sie auf 24 Seiten aktuelle Tipps und Adressen für einen abwechslungsreichen Urlaub in der Region - von Musikfestivals, Museen und Schlössern bis hin zu Wanderwegen durch den Thüringer Wald oder den Highlights der wichtigsten Städte.

MERIAN ist im gut sortierten Zeitschriften- und im Buchhandel und unter www.merian.de erhältlich und kostet 8,95 Euro. Kostenfreier Service für Redaktionen: Fotos können Sie direkt und einfach per Mail an redaktion@merian.de anfordern.

Pressekontakt:

Original-Content von: Jahreszeiten Verlag, MERIAN, übermittelt durch news aktuell