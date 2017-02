Rolofs wechselt zu Roland Berger

München (ots) - Oliver Rolofs (38) ist seit Januar 2017 Head of Global Media Relations und Pressesprecher bei der Unternehmensberatung Roland Berger in München. Als Leiter Global Media Relations verantwortet er die externe Pressearbeit von Roland Berger und soll gemeinsam mit der bereits im Herbst 2016 als Head of Global Marketing & Communications berufenen Regina Körner das Profil von Roland Berger global schärfen und neue Akzente in der Kommunikation setzen. Rolofs war zuvor Leiter Kommunikation und Pressesprecher sowie Beauftragter des Cyber- und Energiesicherheitsprogramms der Münchner Sicherheitskonferenz.

Stationen

- 2010 - 2016 Münchner Sicherheitskonferenz Leiter Kommunikation und Pressesprecher Beauftragter Cyber- und Energiesicherheitsprogramm - 2009 - 2010 Münchner Sicherheitskonferenz Projektkoordinator, Pressereferent und Liasion Officer - 2007 - 2009 Europäisches Parlament Parlamentarischer Assistent und Leiter des Abgeordnetenbüros von Angelika Beer, MdEP

Abonnieren Sie unseren Newsletter unter: https://www.rolandberger.com/de/Notifications.html

Über Roland Berger

Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv. Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine unabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220 Partnern.

Pressekontakt:

Original-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell