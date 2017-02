Tobias Göbbel ist neuer Partner im Competence Center Consumer Goods & Retail von Roland Berger

München (ots) - München, Februar 2017: Tobias Göbbel verstärkt seit 1. Februar als neuer Partner das Competence Center Consumer Goods & Retail von Roland Berger in München. Der Diplom-Kaufmann bringt nicht nur Erfahrungen als Gründer und Manager seines eigenen Online-Unternehmens mit, sondern war auch mehr als 12 Jahre bei renommierten Unternehmensberatungen tätig. Zuletzt war er Mitglied der Geschäftsführung von einer führenden, deutschen Marketing & Sales-Beratung. Dort begleitete er Großprojekte für zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Branchen und unterstützte seine Klienten vor allem bei strategischen Themen aus den Bereichen Marketing, Wachstum, Vertrieb, Marken- und Kundenmanagement.

"Wir freuen uns, dass wir Tobias Göbbel für unser Team gewinnen konnten", sagt Matthias Hanke, Partner von Roland Berger und Leiter des Competence Centers Consumer Goods & Retail. "Von seiner Expertise und langjährigen Erfahrung werden unsere Klienten vor allem im Bereich Marketing & Sales profitieren."

Tobias Göbbel studierte zunächst Marketing-Kommunikationswissenschaften und gründete anschließend ein Online-Start-up. Nach dessen Verkauf studierte er Betriebswirtschaft und machte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt einen Abschluss in International Business Administration. Sein Einstieg in die Unternehmensberatung erfolgte 2006 bei einer amerikanischen Unternehmensberatung. 2007 wechselte er zu einer führenden Unternehmensberatung für Marketing & Vertrieb. Dort leitete er bis Ende 2016 unter anderem die Fachabteilungen für Market Management, Retail Excellence sowie Digitale Transformation und war Mitglied in der globalen Geschäftsführung.

Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv. Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine unabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220 Partnern.

Pressekontakt:

Original-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell