Regina Körner ist neue Head of Global Marketing & Communications bei Roland Berger

München (ots) - München, September 2016: Regina Körner leitet seit September die weltweiten Marketing- und PR-Aktivitäten bei Roland Berger. In ihrer Rolle als Head of Global Marketing & Communications tritt sie die Nachfolge von Christiane Diekmann an, die nach zwölfjähriger Tätigkeit die Firma verlässt.

"Mit Regina Körner haben wir eine kreative und erfahrene Führungspersönlichkeit dafür gewinnen können, die globale Unternehmenskommunikation bei Roland Berger auf die nächste Ebene der Exzellenz zu heben", sagt Charles-Edouard Bouée, CEO bei Roland Berger. "Unser Portfolio geht heute weit über die Grenzen einer klassischen Unternehmensberatung hinaus. Frau Diekmann hat unsere erweiterte Strategie in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich in einen neuen Markenauftritt übertragen. Regina Körner wird mit ihrer internationalen Erfahrung in Branding und Positioning sowie in der internationalen Unternehmenskommunikation maßgeblich dazu beitragen, das Profil von Roland Berger global zu schärfen und neue Akzente insbesondere in der digitalen Kommunikation zu setzen."

Regina Körner verantwortete zuletzt den Bereich Marketing und Kommunikation in der Region DACH für eine internationale Managementberatung. Zudem leitete sie die globale Kommunikation in namhaften Unternehmen und Non-Profit-Organisationen wie der Bertelsmann Stiftung und Fairtrade International. Ihre Karriere startete Regina Körner als TV-Korrespondentin in den USA und als Redakteurin unter anderem bei der RTL Group. Frau Körner hat an der Universität Köln Rechtswissenschaften studiert. Ihren M.A. erwarb sie an der Columbia School of Journalism der University of Missouri in den USA.

Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv. Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine unabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220 Partnern.

