Monster Social Brand Campaigns - das neue Kampagnenformat für Ihr Employer Branding

- Arbeitgebermarke wird durch zielgruppengenaue Ausspielung auf Facebook und Instagram kommuniziert

- Ansprache von passiven Kandidaten und Stärkung des eigenen Employer Brandings über automatisierte Kampagnenplanung und Aussteuerung

Kandidaten stellen heute höhere Anforderungen an Unternehmen als noch vor einigen Jahren - zwei Drittel* erwarten heute mehr vom neuen Arbeitgeber und sie informieren sich auch zunehmend vor der Bewerbung über Angebote, Werte und Kultur der Unternehmen. Von diesem Interesse können Arbeitgeber profitieren, indem sie Kandidaten direkten Zugang zu Informationen über das eigene Unternehmen ermöglichen. Aber wie schafft man eine möglichst zielgenaue Ansprache, die sich auch an passiv suchende Kandidaten richtet? Monster stellt mit den Social Brand Campaigns ein neues Kampagnenformat vor.

Kandidaten erhalten direkten Link zu Unternehmensinformationen

Die Kampagne wird auf den beiden beliebtesten Social Media Kanälen ausgespielt - Facebook und Instagram. Basis ist dabei der Link zum bei Monster hinterlegten Employer Branding Profile bzw. zu der Karriereseite des Unternehmens. Das Produkt beinhaltet ein multidimensionales Targeting passend zu den aktuell gesuchten Jobprofilen des Unternehmens. Die Kampagnen können in unterschiedlichen Laufzeiten gebucht werden (drei, sechs, zwölf Monate) und werden automatisch in den Kanälen ausgespielt. Sie können neben Bildern auch Bilder-Karusselle und Videos beinhalten. Der Vorteil: Unternehmen präsentieren sich dort, wo sich die Kandidaten im Web bewegen, können bereits über Text und Bild einen ersten Eindruck vom Unternehmen vermitteln und gerade passiv Suchende auf sich aufmerksam machen. Über den direkten Link ist es auch auf mobilen Endgeräten einfach, die Informationen direkt am Gerät anzusehen.

"Die Arbeitgeber müssen heute auch Vermarkter ihres Unternehmens bzw. ihrer Arbeitgebermarke sein, was bedeutet, dass sie weit über die Job-Bewerbung hinaus auch die Employer Brand fördern", sagt Marc Irmisch-Petit, Vice President General Manager CE, Monster. "Jeder Marketing-Experte konzentriert sich heute darauf, die sozialen Plattformen bestmöglich zu nutzen, und wir bringen jetzt neue Produkte auf den Markt, die genau diese Art von Vermarktung für Recruiter ermöglichen. Der Druck, qualifizierte Mitarbeiter und Top-Performer einzustellen, wird größer und Monster bietet Unternehmen nun den entscheidenden Vorteil in diesem wettbewerbsgetriebenen Umfeld."

Social Job Ads - jetzt auch auf Instagram

Monster erweitert darüber hinaus auch den "Radius" seiner Social Job Ads für Stellenanzeigen auf dem Kanal Instagram. Zusätzlich zu Facebook werden die Stellenanzeigen nun auch direkt in dem, bei der jungen Zielgruppe beliebten, Kanal veröffentlicht. Die Erweiterung ist im Preis inbegriffen sowie auch die automatisierte Aufbereitung der Anzeige für den jeweiligen Kanal und das Targeting anhand der ausgewählten Kriterien.

Die Social Job Ads im Detail finden Sie hier: http://arbeitgeber.monster.de/produkte/social-ads.aspx

Mehr Infos zu den Social Brand Campaigns finden Sie auf der neuen Produktseite (http://arbeitgeber.monster.de/produkte/social-brand-campaign.aspx) sowie bei Ihrem persönlichen Monster Kundenbetreuer.

*Über die Studie Recruiting Trends 2017:

Für die aktuelle Ausgabe der Studienreihe Recruiting Trends 2017 wurden die Top-1.000 Unternehmen (Rücklaufquote 12,6%) und die 1.000 größten Unternehmen aus dem Mittelstand (Rücklaufquote 8,8%) aus Deutschland befragt und die Ergebnisse mit den Resultaten des Nutzungsverhalten und den Einschätzungen von über 3.400 Stellensuchenden und Karriereinteressierten verglichen. Für einen umfassenden Überblick wurden zudem Analysen der Top 300 Unternehmen aus der Branche IT (Rücklaufquote 12,3%) durchgeführt. Die Verteilung der Stichproben der jeweiligen Studienteilnehmer ist gemäß dem aktuellen Datenbankregister von Bisnode hinsichtlich der Merkmale Umsatz, Mitarbeiterzahl und Branchenzugehörigkeit in Bezug auf die entsprechende Grundgesamtheit repräsentativ.

Über Monster Deutschland:

Monster, www.monster.de, ist eines der bekanntesten privaten Online-Karriereportale in Deutschland mit einem umfassenden Service- und Informationsangebot rund um Beruf und Karriere. Seit über 20 Jahren unterstützt Monster weltweit Arbeitnehmer bei der Suche nach dem richtigen Job und Arbeitgeber bei der Suche nach den besten Talenten. Heute agiert Monster in über 40 Ländern und bietet umfassende, hochwertige Lösungen rund um Jobsuche, Karriereplanung, Rekrutierung und Talentmanagement. Als Pionier treibt Monster die Branchenentwicklung durch die Nutzung fortschrittlichster Technologien im Bereich Digital, Social und Mobile kontinuierlich voran. Firmensitz der Monster Worldwide Deutschland GmbH ist Eschborn. Die Monster Worldwide Deutschland GmbH ist ein Tochterunternehmen der Monster Worldwide Inc. mit Sitz in Massachusetts. Um mehr über monster.de zu erfahren, besuchen Sie die Website www.monster.de. Informationen über Monster Worldwide, Inc., finden Sie unter http://about-monster.com. Deutsche Presseinformationen finden Sie unter http://info.monster.de.

