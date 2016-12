Hitachi präsentiert neue Produkte auf dem Hitachi Social Innovation Forum

Berlin (ots) - Im Rahmen der globalen Veranstaltungsreihe "Hitachi Social Innovation Day" präsentierte Hitachi Ltd. seine neuesten Innovationen vergangene Woche im Berliner E-Werk. Mit der weltweiten Reihe will Hitachi aufzeigen, welche Chancen der sozialen Innovation das Zeitalter des Internet der Dinge (IoT) für Unternehmen und Gesellschaft hervorbringt.

Rund 150 namhafte industrielle Branchenführer, Technologieexperten, Wissenschaftler und Regierungsvertreter nahmen an der eintägigen Konferenz teil. In mehreren Runden diskutierten sie verschiedene Initiativen, die weltweit die Themen IoT und digitale Vernetzung befördern sollen. Hitachi stellte zwei Schlüsselinnovationen im Detail vor.

Der Hitachi Energy Trading Optimizer (HETO) verknüpft Big-Data-Analysen mit künstlicher Intelligenz, um Handel in der Energiewirtschaft zu erleichtern. Kern von HETO ist eine IoT-Plattform, die selbst lernt. HETO hilft dabei, zeitkritische Informationen zu beschaffen, um den Einkauf auf den Energiemärkten zu unterstützen. Die neue IoT-Plattform gibt zum Beispiel Empfehlungen, wie die Anlagen zu Energieerzeugung kurzfristig optimiert werden können. Stadtwerken hilft HETO, Angebot und Nachfrage im kurzfristigen Handel besser auszubalancieren. Damit erzielen sie bessere Preise am Markt und mildern auf der Nachfrageseite Fluktuationen ab, die etwa durch das Wetter hervorgerufen werden.

Das Produkt wurde speziell für kleine und regionale Versorger sowie große industrielle Anlagenbetreiber entwickelt, die mit den verschiedenen Herausforderungen der Energiewende konfrontiert sind. HETO ist auf Kunden zugeschnitten, die entweder einen hohen Energieverbrauch bedienen müssen oder eigene Erzeugerkapazitäten betreiben.

Hitachi kündigte an, dass die nächste Generation von HETO über neuronale Netze verfügen wird, die vom biologischen Nervensystem inspiriert sind. Solche neuronalen Netzwerke unterstützen Funktionen, die auf einer sehr großen Anzahl von Unbekannten basieren zu schätzen oder anzunähern.

Hitachi stellte zudem Details seiner Entwicklungsplattform Lumada vor. Lumada ist eine IoT-Plattform, die Betriebstechnik (OT) und Informationstechnologie (IT) kombiniert. Der Name ist eine Kombination der Worte "(il)luminieren" und "data". Aktuell bietet Lumada Lösungen für die Bereiche Öffentliche Sicherheit, Datenaustausch für Smart Cities, Erneuerbare Energien und Intelligente Transportinfrastruktur. Weitere Anwendungsfelder sind Digitalisierung von Landwirtschaft und Fertigung, Wasseraufbereitung und Gebäudeautomation. Lumada wird als Fundament dienen, auf dem Kunden ihre IoT-Lösungen aufbauen können. Entwickelt wurde Lumada von Hitachis neuer Geschäftseinheit Hitachi Insight, die auf der Konferenz eine breite Palette von möglichen IoT-Anwendungen in den Bereichen Smart City sowie industrielle Fertigung vorstellte.

Hitachi konzentriert die globale Geschäftsentwicklung auf seine Expertise im Bereich Soziale Innovationen - basierend auf führenden Infrastrukturlösungen, gestützt durch zuverlässige und hocheffiziente Betriebstechnik und Informationstechnologie. In der kürzlich veröffentlichten, mittelfristigen Geschäftsplanung 2018 kündigte Hitachi an, sein Überseegeschäft auf über 55% ausbauen zu wollen.

Europa ist eine der Kernregionen, um dieses Ziel zu erreichen. Mit seinem Geschäftsbereich Soziale Innovation fühlt sich Hitachi verpflichtet, der Gesellschaft echte Vorteile zur verschaffen und die globalen Herausforderungen in Chancen zu verwandeln. Mit seinen Technologien will Hitachi eine sicherere, intelligentere und nachhaltigere Welt unterstützen.

