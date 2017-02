Fraport-Verkehrszahlen im Januar 2017: Neuer Höchstwert bei Passagierzahlen in Frankfurt

ein Dokument zum Download

Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund eines technischen Fehlers kam es zu einer frühzeitigen Veröffentlichung der Verkehrszahlen im Januar 2017 in Richtung Kapitalmarkt. Entgegen der generell gültigen Veröffentlichungsankündigung wird der Versand deshalb auch an Pressevertreter vorgezogen. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Passagierwachstum am Frankfurter Flughafen setzt positiven Trend fort / starker Anstieg auch beim Cargo-Aufkommen

Im Januar 2017 nutzten rund 4,2 Millionen Fluggäste den Flughafen Frankfurt, womit der bisherige Januar-Höchstwert aus dem Jahr 2016 um annähernd 75.000 Passagiere übertroffen wurde (plus 1,8 Prozent). Damit setzt sich der positive Trend aus den letzten beiden Monaten des Vorjahres im Januar fort. Das Cargo-Aufkommen verbuchte mit 168.556 Tonnen einen starken Anstieg von 5,6 Prozent. Die Zunahme der weltweiten Nachfrage nach Gütern sowie der diesjährige Termin des chinesischen Neujahrsfests begünstigten diese dynamische Entwicklung zu Jahresbeginn.

Die Summe der Höchststartgewichte war mit rund 2,2 Millionen Tonnen (minus 1,6 Prozent) leicht rückläufig. Ebenso nahm die Zahl der Starts und Landungen mit insgesamt 33.900 Bewegungen leicht, um 1,0 Prozent, ab.

Im internationalen Portfolio stieg das Passagieraufkommen am slowenischen Hauptstadtflughafen Ljubljana deutlich, um 21,5 Prozent, auf 89.396 Fluggäste. In Lima (Peru) wurde ein Wachstum von 11,8 Prozent auf 1,7 Millionen Passagiere verbucht. Die beiden bulgarischen Twin Star Airports Varna und Burgas wurden insgesamt von 39.326 Fluggästen genutzt, ein Minus von 4,5 Prozent im Vorjahresvergleich. Der türkische Flughafen in Antalya musste ebenfalls einen leichten Rückgang, um 1,9 Prozent, auf 675.991 Reisende verbuchen, wohingegen sich das Passagieraufkommen am deutschen Beteiligungsflughafen in Hannover, um 1,7 Prozent, auf 300.722 Fluggäste erhöhte. Der Flughafen St. Petersburg (Russland) notierte einen deutlichen Anstieg, um 29,8 Prozent, auf knapp eine Million Passagiere. Xi'an in China zählte im Berichtsmonat knapp 3,3 Millionen Fluggäste, was einem starken Plus von 19,2 Prozent entspricht.

