Klüh Catering: Gegen die Verschwendung von Lebensmitteln

Düsseldorf (ots) - Laut einer wissenschaftlichen Studie der Universität Stuttgart werden von Großverbrauchern in Deutschland jährlich 1,9 Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt - 50 % davon wären vermeidbar. Das Düsseldorfer Unternehmen Klüh Catering hat sich jetzt der Initiative "United Against Waste" angeschlossen und beabsichtigt, Lebensmittelabfälle konsequent zu vermeiden. Die Initiative setzt auf Aufklärung und Forschung sowie auf den Erfahrungsaustausch in vernetzten Betrieben.

Klüh ist einer der führenden Caterer in Deutschland und verköstigt täglich zehntausende Menschen in zahlreichen Kliniken, großen Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung.

Der erste Schritt im Kampf gegen die Verschwendung ist eine umfassende Analyse des Ist-Zustands. Klüh Catering wählt dazu einige repräsentative Betriebsstätten aus, in denen Lebensmittelabfälle systematisch erfasst werden. Ziel ist es, alle Mitarbeiter in den Betrieben für das Thema zu sensibilisieren, Ursachen für die Verschwendung von Lebensmitteln zu ermitteln und somit auf ein Minimum zu reduzieren.

Thorsten Greth, Geschäftsführer Klüh Catering: "Aus der Praxis heraus werden wir Erfahrungen sammeln und Handlungsempfehlungen entwickeln. Zusammen mit einer Checklist und technischen Hilfsmitteln werden wir so eine erhebliche Vermeidung der Verschwendung wertvoller Lebensmittel ermöglichen." Die Mitarbeiter, so Greth, seien hochmotiviert.

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein weltweit agierender Multiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen und bietet gebündelte Services mit hoher Fertigungstiefe. Tätigkeitsfelder sind neben Cleaning, Klinik-Dienstleistungen, Catering, Gebäudemanagement, Security- und Personal-Services sowie Airport-Dienstleistungen. Das Unternehmen setzt mit 46.797 Mitarbeitern in acht Ländern über 685 Mio. Euro um (2015).

Pressekontakt:

Original-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell