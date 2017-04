TÜV Rheinland Bilanzpressekonferenz 2017: Honorarfreies Fotomaterial für Medien in der Bilddatenbank der Deutschen Presse-Agentur (dpa)

8 weitere Medieninhalte

Honorarfreies Fotomaterial für Medien in der Bilddatenbank der Deutschen Presse-Agentur (dpa) / Dr. Michael Fübi ist seit 2015 Vorsitzender des Vorstands der TÜV Rheinland AG. Foto: TÜV Rheinland. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/31385 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. ... Bild-Infos Download

Köln (ots) - TÜV Rheinland bietet zur Bilanzpressekonferenz am morgigen 27. April 2017 ab sofort in der dpa-Bilddatenbank aktuelle Pressefotos an. Die Fotomotive sind für Medien und Journalisten dort honorarfrei abrufbar.

Umfassende Datenbanken mit Pressefotos zum Unternehmen und den verschiedenen Arbeitsbereichen des weltweit tätigen Prüfunternehmens finden sich unter www.tuv.com/presse bei TÜV Rheinland.

In folgenden Bilddatenbanken und Fotomarktplätzen sind Pressebilder ab sofort kostenfrei abrufbar:

Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:

Original-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell